Kajsa Grytt låter bättre än någonsin

Foto: Margareta Bloom Sandebäck Med ”Kniven i hjärtat” har Kajsa Grytt gjort sitt starkaste album hittills.

MUSIK 13 april 2018 11:40

ALBUM Kajsa Grytt har varit verksam i över 40 år. Det imponerande är att hon precis har börjat skriva och ge ut sin starkaste musik.

Kajsa Grytt

Kniven i hjärtat

Kajsa Grytt/Bengans



ROCK Det är fortfarande svårt att tänka sig en artist som passat in sämre i ”Så mycket bättre” än Kajsa Grytt.

Hon deltog i femte säsongen 2014 med bland andra Carola, Ola Salo, Amanda Jenssen och Orup.

Vid det laget hade programmet redan blivit en regisserad känslosåpa där artisterna levde upp till förväntningarna i stället för att skapa dem själv.

Lite prat, lite tårar, lite musik. Och musiken i fråga skulle passa ett tv-format som vill nå alla, och inte utmana någon i onödan.

Kajsa Grytt kommer från ett helt annat håll och respresenterar något som vanligtvis inte visas på bästa sändningstid på TV4. Det var behållningen med hennes medverkan. Den som förväntade sig att Grytt skulle leverera nästa Spotify-hit måste ha glömt hjälmen och ramlat med cykeln.

Men det är säkert också förklaringen till att hennes tolkningar ofta blev tafatta, obekväma och kraftlösa. De flesta har krympt i det ärkekommersiella sammanhanget.

Jag inbillar mig att Kajsa Grytt är bättre när hon får verka på en plattform som hon har skapat själv i stället för att sjunga TV 4-karaoke. ”Kniven i hjärtat” är en sådan plats.

I en intervju med musiktidningen Sonic berättade Kajsa Grytt att hon letade efter mer filmisk musik, ett uttryck där lyssnaren inte nödvändigtvis såg ett band framför sig, en miljö.

Martin ”Konie” Ehrencrona från rockbanden Viagra Boys och Les Big Byrd har hjälpt till och utvecklat hennes inspelningar. Ehrencrona har också gjort filmmusik med Mattias Bärjed, tidigare gitarrist i The Soundtrack Of Our Lives.

Resultatet är suggestiv, svävande och långsam musik med en djupgrå melankoli. Musiken är ofta majestätisk utan att vara storvulen, obehaglig och romantisk. Tankarna går ibland till skivorna som Grytts generationskamrat Thåström har släppt på 2000-talet.

I ”Jag är inget utan dig” är den ständiga inspirationen från The Velvet Underground och Nico väldigt närvarande. ”Stockholm” är, precis som titeln antyder, ett levande och färgstarkt bidrag till genren vemodiga nollåtta-skildringar. ”Du och havet” närmar sig i sin tur folkmusikens och psalmernas melodier.

Populärkulturen är besatt av ung talang och nya ansikten. Det ska vara så. Men kontinuitet är egentligen ett lika stort och intressant mysterium.

Kajsa Grytt slog igenom med Tant Strul i början av 80-talet.

Och hon har precis börjat skriva och ge ut sin starkaste musik.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Bron” och ”Här nu”. Det inledande och avslutande spåret ramar in musiken på ett imponerande sätt. VISSTE DU ATT... Kajsa Grytt även är aktuell med en ny roman, ”Du lever i mig”? LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Gone again” med Patti Smith och ”Allting suger” med Little Jinder – båda två finns på något underligt sätt på Grytts nya album. LÄS MER

