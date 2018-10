Seinabo Sey fyller Globen med soul

1. Pretend 2. Pistols at dawn 3. You 4. Hard time 5. Don’t let me be misunderstood (Nina Simone-cover) 6. I owe you nothing (med Mapei) 7. My eye 8. Truth 9. Remember 10. Breathe 11. Everything is everything (Lauryn Hill-cover) 12. Nu till livets slut (Daniela Sörensen) 13. Never get used to 14. Words (med Sabina Ddumba) 15. Who (med Sabina Ddumba) 16. Younger 17. Still 18. Good in you 19. Hold me as I land