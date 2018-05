Musik + FÖLJ

Veckans singlar: Kanye West trollar och förbryllar

MUSIK 5 maj 2018 10:13

SINGLAR Kanye West får lyssnaren att fundera, Christina Aguilera har fingret i luften och Florence & The Machine är hittiga och välkommet knäppa på samma gång.

Kanye West

Lift yourself

Ye vs. the people (starring TI as the people)

Getting Out Our Dreams II/Universal

HIPHOP Japp, Kanye West har gett ut ny musik.

Det är lätt att glömma i kölvattnet av de intervjuer han gjort på sistone. I dem har han ägnat timmar åt att prata om allt UTOM sin musik. I stället har han refererat till slaveriet som ”ett val”, till Martin Luther King som ”förlegad” och till Donald Trump som ”my boy”.

Oavsett vad man tycker om Wests utspel – de är naturligtvis helt uppåt väggarna – väcker konstnären West många frågor.

Menar han vad han säger? Är det provokativ och extrem marknadsföring i en egocentrisk tid? Är det internetkonst?

Musikstyckena ”Lift yourself” och ”Ye vs. the people (starring TI as the people)” triggar lika många frågor. I den senare debatterar West och rapparen TI sakernas tillstånd över en svänging Four Tops-sampling.

Den första består av en uppspeedad dito från Indianapolis-gruppen Amnestys ”Free your mind” från 1973 och ett snyggt beat. Efter två minuter väljer West själv att äntra produktionen med en vers, ivrigt påannonserad av sig själv.

”Poopy-di scoop

Scoop-diddy-whoop

Whoop-di-scoop-di-poop

Poop-di-scoopty".

Är det allvar? Är det bra? Är det ens viktigt att musik är ”bra” i traditionell mening?

Att Kanye West överhuvudtaget framkallar de här frågorna är själva beviset på hans geni.



Christina Aguilera ft. Ty Dolla Sign, 2 Chainz

Accelerate

RCA/Sony

R'N'B Det hände något när Rihanna började blanda sin sedvanliga sång med kaxig rap på omstörtande, briljanta albumet ”Anti”.

På Christina Aguileras nya singel följer hon i spåren på den ström av sångerskor som börjat rappa post-”Anti”. Hon får sporadiskt sällskap av de så ofta inringda gästerna Ty Dolla Sign och 2 Chainz. Bara i refrängen låter hon sin begåvat vassa och osvikliga stämma blomma ut helt.

”Accelerate” är i lite för hög grad ljudet av en stjärna med fingret i luften, snarare än någon som försöker hitta sin egen plats i popmusiken 2018.

Fortsättning följer på Aguileras kommande, sjätte album ”Liberation”.



Florence & The Machine

Hunger

Universal

POP Mycket är sig likt på Florence & The Machines nya singel ”Hunger”, trots de tre år av tystnad som gått sedan senaste albumet ”How big, how blue, how beautiful”.

De stora trummorna, arenakänslan och Florence Welchs särskilda vibrato, förmöget att krossa hjärtan, alternativt fönsterrutor, lite beroende på vilket lag man är på.

Temat är detsamma som i Bruce Springsteens ”Hungry heart”.

”We all have a hunger”, mässar Welsh om och om igen i refrängen.

Med sin återkomst visar Florence och hennes maskin alltjämt förmågan att göra popmusik egensinnig och topplistekompatibel på en och samma gång.





