Ariana Grande svänger både som sylt och är briljant

Akt 1 1. ”Raindrops (an angel cried)” 2. God is a woman 3. Bad idea 4. Break up Akt 2 5. R.E.M. 6. Be alright 7. Sweetener/Successful 8. Side to side 9. 7 rings Akt 3 10. Love me harder/Breathin’ 11. Needy 12. Fake smile 13. Make up 14. Right there/You’ll never know/Break your heart right back 15. NASA 16. Tattooed heart Akt 4 17. Everytime 18. The light is coming 19. Into you Akt 5 20. Dangerous woman 21. Break free 22. No tears left to cry EXTRANUMMER 23. Thank U, next