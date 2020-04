Stones imponerar på nya coronasingeln

avMarkus Larsson

Publicerad: 23 april 2020 kl. 18.05

Uppdaterad: 23 april 2020 kl. 18.31

Foto: Brian Rasic Om resultatet är nya singeln ”Living in a ghost town” borde Rolling Stones sitta i karantän oftare.

SINGEL Det går att säga mycket om Rolling Stones.

Men de borde sitta i karantän oftare.

++++

Rolling Stones

Living in a ghost town

Universal



ROCK ”Life was so beautiful, then we all got locked down.”

1968 fångade Mick Jagger den upproriska tidsandan i ”Street fighting man” och ”Sympathy for the devil”. 52 år senare sätter 76-åringen ord på något helt annat — en global karantän och tomma gator.

Singeln ”Living in a ghost town” är dessutom delvis inspelad när bandmedlemmarna har varit isolerade från varandra. De tillhör trots allt riskgruppen äldre äldre.

Frågan är om Jagger har varit i lika här och nu sedan han skrev rocktexter inspirerade av Michail Bulgakovs roman ”Mästaren och Margarita”.

Här finns även ett tungsinne och en stukad självbild som Mick Jagger inte har visat upp sedan han tvivlade på sig själv i ”Beast of burden”. Han sjunger för övrigt helt fantastiskt.

Det bästa är att musiken inte är en sedvanlig dos Dressman-rock som trampar luft runt ett trött Richards-riff.

”Living in a ghost town” innehåller samma funkiga soul som gruppen hade i sin cover på ”Harlem shuffle” från minst sagt utskällda skivan ”Dirty work”. Basgången tar på sig discoklackarna som på ”Miss you”. Vissa stunder närmar sig till och med albumet ”Emotional rescue”.

Det senare sker när ”Living in a ghost town” i ett kort ögonblick övergår till dubreggae. Där och då blir låtens spöklika groove ett äldre syskon till ”Ghost town” med The Specials.

Rolling Stones har bara släppt fem studioalbum efter 1986. I dag är det 15 år sedan den senaste skivan med nyskrivet material, ”A bigger bang”. De har inte behövt bry sig. Det är ”Jumping Jack Flash” som säljer konsertbiljetter och inte ”Bridges to Babylon”.

Men ”Living in a ghost town” är något bättre och mer överraskande – en ny låt som utan problem kan ta plats på någon av gruppens kommande setlistor, om och när ”No filter”-turnén börjar igen.

Något liknande har faktiskt inte hänt sedan albumet ”Steel wheels” från 1989.



