Konserten med Carola är ett äventyr

1. Här är jag 2. Som en fjäril 3. Främling 4. Säg mig var du står 5. Hunger 6. Mitt i ett äventyr 7. Modersvingen 8. Jag vill alltid älska 9. Amazing grace 10. Wade in the water/Swing low, sweet chariot/When the saints go marching in 11. If I can dream 12. Treat a lady 13. Vem kan älska mig 14. Runaway 15. Evighet 16. Mickey/Tommy tycker om mig/På egna ben/Liv/Det regnar i Stockholm/Gloria/Sanna vänner 17. Genom allt 18. Fångad av en stormvind 19. I believe in love 20. När löven faller 21. Så länge jag lever Extranummer: 22. Let it in

Här kan du se Carola: Uppsala 28/6, Bollnäs 29/6, Kalix 30/6, Lycksele 4/7, Örebro 5/7, Vadstena 6/7, Värmdö 10/7, Falkenberg 11/7, Delsbo 17/7, Karlstad 18/7, Helsingborg 19/7, Göteborg 20/7, Stjärnsund 21/7, Klintehamn 25/7, Borgholm 26/7, Varberg 27/7, Halmstad 28/7, Karlskrona 30/7, Fagervik 10/8