Mariah Carey stäms – på 200 miljoner

Anklagas för upphovsrättsbrott för ”All I want for christmas is you”

Publicerad: I dag 09.16 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Sångerskan Mariah Carey har stämts på närmare 200 miljoner kronor för upphovsrättsbrott för låten "All I want for christmas is you". Arkivbild.

Countrylåtskrivaren Andy Stone har lämnat in en stämningsansökan gällande upphovsrättsbrott mot sångerskan Mariah Carey till distriktsdomstolen i Louisiana för låten ”All I want for christmas is you”, rapporterar Deadline.

I ansökan, som också riktar sig mot låtens medförfattare Walter Afansieff, hävdar Andy Stone att upphovsrätten för hans låt med samma namn framförd av ”Vince Vance and the Valiants” 1989 kränkts och kräver närmare 200 miljoner kronor i skadestånd.

helskärm Mariah Carey uppträder med jultomten.

Det finns inget upphovsrättsskydd för låttitlar vilket kan förklara varför det finns 177 verk med namnet ”All I want for christmas is you”. Det säger Pamela Koslyn, advokat specialiserad på musik och immateriell rätt, till Deadline. Ett annat exempel enligt henne är sångtiteln ”My baby” där det i dag finns över 4 800 musikaliska verk registrerade.

Mariah Careys sång kom ut 1994 och är en av de mest populära jullåtarna genom tiderna med över en miljard strömningar bara på Spotify.