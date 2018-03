First Aid Kit är det finaste vi har

1. Rebel heart 2. It's a shame 3. King of the world 4. Postcard 5. Stay gold 6. The lion's roar 7. You are the problem here 8. To live a life 9. Ruins 10. Wolf 11. Master pretender 12. Fireworks 13. Emmylou 14. Nothing has to be true Extranummer: 15. Hem of her dress 16. Revolution (Van William-cover med förbandet Van William på scenen) 17. My silver lining

Se First Aid Kit här: Göteborg 15/3, Stockholm 16 och 17/3, Skellefteå, 14/7 och Dalhalla 17/7.