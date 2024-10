Nick Cave bjuder på förhäxande balladmagi

1. Frogs 2. Wild God 3. Song of the lake 4. O children 5. Jubilee Street 6. From her to eternity 7. Long dark night 8. Cinnamon horses 9. Tupelo 10. Conversion 11. Bright horses 12. Joy 13. I need you 14. Carnage 15. Final rescue attempt 16. Red right hand 17. The mercy seat 18. White elephant Extranummer: 19. Palaces of Montezuma 20. Papa won’t leave you, Henry 21. O wow o wow (how wonderful she is) 22. The weeping song Extranummer 2: 23. Wanted man 24. Into my arms