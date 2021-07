Swedish House Mafia tar nytt mörkare steg

Publicerad: Mindre än 40 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Swedish House Mafia är inte direkt subtila när de försöker kommunicera att nya singeln har ett lite mörkare sound. Foto: Alexander Wessely

SINGEL När Swedish House Mafia släpper sin första nya låt på nio år vill supertrion tydligt visa att de har gått vidare.



Swedish House Mafia

It gets better

SSA/Republic/Universal

POP Efter comebackturnén för två år sedan har det legat i luften att Swedish House Mafia även skulle börja släppa ny musik. Och i går kväll svensk tid, landade den första nya låten från trion på nio år.

Det går knappast att hävda att Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello tar vid där de slutade, med monsterhiten ”Don’t you worry child”.

Stockholmstrion inser givetvis att nio år är en evighet i den moderna dansmusikens värld. Den våg av edm och arenahouse som Swedish House Mafia på många sätt frontade och personifierade har hunnit ändra form och färg flera gånger, och inte minst tappa en hel del i styrka sedan toppen i början av förra decenniet.

I en ny, lång intervju med Billboard sitter de på en privat country club i Djursholm och pratar om den nya inkarnationen av sig själva som ”Swedish House Mafia 2.0”. Gruppen som aldrig har gjort ett riktigt album har dessutom börjat betrakta det de gör som albummusik.

Det första riktiga albumet från Swedish House Mafia, ”Paradise again”, släpps sent i höst (de två tidigare, ”Until one” och ”Until now”, bör betraktas som samlingar av singlar och remixer).

Får vi tro medlemmarna bryr de sig numera mindre om att skapa den optimala hiten och betydligt mer om att göra musik som de gillar själva, men nya skivbolaget Republic verkar ha stor tro på nya listframgångar. Satsningen på såväl albumet som en gedigen turné nästa år indikerar att många fortfarande värderar varumärket Swedish House Mafia högt.

Och det är tydligt att ”It gets better” vill visa att saker har hänt. Låten dök upp i olika varianter redan på turnén 2019 men den här versionen låter väldigt lite fyrverkerisprakande arena och betydligt mer mörk, varm klubb. Introt låter samplat från gammal soul och refrängen, tillika hela texten ”It gets better baby/I want you baby/let me love you” är lånad från den flera gånger remixade 90-talslåten ”One more time” med vokalgruppen Divas Of Color.

Givetvis accelererar det till något slags Swedish House Mafia-maffighet även här men det är en överraskande cool låt, som känns befriande fri i sin struktur och givetvis får åtminstone ett litet extra plus i kanten för koklockan.

Sannolikt blir den en hit bara av kraften i nyheten. Om den är rätt väg till fortsatt monumentalframgång för den här trion återstår att se.



Publisert: Publicerad: 16 juli 2021 kl. 13.20