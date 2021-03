Det bästa Justin Bieber har gjort på länge

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 19 mars 2021 kl. 16.54

Uppdaterad: 19 mars 2021 kl. 17.19

Foto: RORY Mycket kan hända på ett år. Med ”Justice” går Justin Bieber från smöriga ballader till intressanta popproduktioner.

MUSIK

ALBUM Justin Bieber tog flera steg tillbaka på fjolårets ”Changes”. Men med ”Justice” känns han ännu en gång som en självklar popstjärna.

+++

Justin Bieber

Justice

Def Jam/Universal



POP 2015 kom en musikalisk vändpunkt för Justin Bieber. Innan dess hade han i omvärldens hårda ögon främst varit en fabricerad tonårsidol som mest förknippats med den ironiska storhiten ”Baby”.

Men någonting hände i samband med albumet ”Purpose” och Bieber började äntligen att tas på allvar som artist. De stora popproduktionerna hyllades av en enad, och kanske aningen förbluffad, kritikerkår.

Uppföljaren dröjde hela fem år och var inte värd väntan. ”Changes”, en enda lång kärleksförklaring till frugan Hailey Bieber, bestod av en samling smöriga ballader och sliskiga texter som inte borde ha överlevt bröllopsnatten.

Det mest intressanta med albumet var Biebers utspel kring hur den amerikanska Grammy-kommittén nominerade ”Changes” i popkategorierna. Det var ju, enligt kanske bara artisten själv, ett r’n’b-album.

På ”Justice” anammar han ironiskt nog popmusiken helhjärtat. Ett smart drag som leder till ett betydligt bättre resultat.

Men låt oss få albumets tveksamma bitar ur vägen först. Till att börja kan man undra varför ingen protesterade mot att idén att klämma in hela två samplingar av Martin Luther King på ett album som mest handlar om hur kär Bieber är i sin fru.

Det låter minst sagt märkligt när Kings känslosamma ord följs upp av låten ”Die for you”. Vad är egentligen kopplingen? Martin Luther King dog i kampen för sina rättigheter och social rättvisa medan Bieber är villig att dö för sitt äktenskap?

Dessutom är texterna fortfarande inte 27-åringens starka sida. Beviset finns till exempel i ”Love You Different”: ”Under covers ain’t no rubbers/On this planet I’ll treat you like a mother/ Let’s make babies”.

Men det gör mycket mindre den här gången när inramningen är betydligt mer intressant. Låten speglar de storslagna melodierna på ”Purpose”, något som händer överraskande ofta. Halvvägs in på ”Justice” skiftar Bieber från lågmälda popballader till funkiga gitarriff och medryckande trummattor.

Basslingan i ”Hold on” för tankarna till Fleetwood Mac och det tidigare nämnda Dominic Fike-samarbetet ”Die for you” har en discopuls som sent lämnar minnet.

Dessutom har Bieber sällan låtit lika bra. I ”Unstable” sjunger han varsamt, starkt och hudlöst om ångesten som så ofta kryper fram.

Och i den avskalade höjdpunkten ”Lonely” låter han rösten spricka, som om han genuint ser tillbaka på de tuffa och omtumlande åren i rampljuset: ”I’ve had everything but no one’s listening/And that’s just fucking lonely”.

Kombinationen av storslagna popmelodier och Justin Biebers avskalade sårbarhet gör ”Justice” till det bästa han har gjort på länge.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”Love you different” och ”Lonely” imponerar på olika sätt, den ena med sin snygga produktion och den andra med sin sårbarhet. VISSTE DU ATT… ”Justice” är producerat av alla från Skrillex till Billie Eilishs superbrorsa Finneas? LYSSNA OCKSÅ PÅ: Justin Biebers starkaste album ”Purpose” och Dominic Fikes ”What could possibly go wrong”. LÄS MER

