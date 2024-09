Snoop Dogg och Fröken Snusk gör epadynga

Publicerad 2024-03-15

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Fröken Snusk och Snoop Dogg har tyvärr en låt ihop (bilden är ett montage).

SINGEL När Snoop Dogg hoppar in hos Fröken Snusk blir det allt annat än a marriage made in heaven.

Det blir faktiskt monumental epadynga.

minus

Rasmus Gozzi, Fröken Snusk & Emilush

Weed i raggarbil (feat. Snoop Dogg)

Gozzi Records

expand-left helskärm



EPADUNK En snabb Spotify-sökning på Snoop Dogg visar att det inte direkt är få låtar som han gästar på. Den eventuellt förhandlingsbara taxan för 16 takter Snoop-vers verkar ligga på 250 000 dollar. Ska han även vara med i videon får man hosta upp det dubbla och se till att det inte tar mer av den 52-årige Long Beach-rapparens tid än en timme.

Med tanke på att Snoop på senare år har gjort reklam för Klarna, involverat sig i märkliga kryptoprojekt och programlett den floppade amerikanska melodifestivalen får man känslan av att han kanske inte nödvändigtvis alltid väljer sina uppdrag med största omsorg.

Inhoppet hos Rasmus Gozzi, Fröken Snusk och Emilush känns dock som en potentiell all time low även för ”Gin and juice”-mannen. Och det han bidrar med till epaeposet ”Weed i raggarbil” känns föga oväntat som definitionen av det amerikanska uttrycket ”phoning it in”.

Snoop hörs helt kort i början och dyker sedan upp med några högst standardiserade Snoop-rhymes om att röka en bit in i låten. Inget i den korta texten indikerar att hiphopikonen har minsta aning om i vilket sammanhang han medverkar (uppdatering: strax efter att den här texten först publicerades blev det också mycket riktigt känt att samma rader har använts i flera andra låtar).

I övrigt antar jag att förhoppningen är att någon ska bli upprörd över att Fröken Snusk sjunger om hur gött det är att röka gräs i bilen när man drar på ragg. Men om jag ska bemöda mig med att försöka lyckas bli i alla fall lite provocerad av något är det hur bottenlöst banal den skamlöst tjo-och-tjimmiga refrängen är och hur lätt den fastnar i huvudet.

Det enda positiva som går att säga om ”Weed i raggarbil” är att eländet är över på under två minuter.

För den som söker dagsfärsk epadunk om berusningsmedel rekommenderar jag istället Elov & Benys ”Första biran”. Den lyckas åtminstone komma åt en universell sanning (att kvällens första öl är bäst).



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X, Threads och Spotify för full koll på allt inom musik