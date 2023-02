The Soundtrack of Our Lives återförenas – ska göra tre festivalspelningar

Det ikoniska rockbandet kommer till Way out west

Rockbandet The Soundtrack of Our Lives tog farväl för över tio år sedan.

Men nu gör de comeback – med tre festivalspelningar.

Bland annat på Way out west i Göteborg.

The Soundtrack of Our Lives, med Ebbot Lundberg, 56 i spetsen, skördade stora framgångar både i Sverige och internationellt i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

I december 2012 valde de att tacka för sig med en rad avskedsspelningar på Södra teatern i Stockholm.

Men nu meddelar bandet att de ska återförenas.

I sommar kommer de att spela på Azkena rock festival i spanska Vitoria-Gasteiz, på Øyafestivalen i Oslo samt på Way out west i Göteborg, skriver de i ett pressmeddelande.

Därför återförenas bandet

Anledningen till beslutet är att Bruce Emms, som drev musikaffären Musik Utan Gränser (MUG) och som gick bort i fjol, hade en sista önskan om att se The soundtrack of our lives återförenas.

Under en hyllningskonsert till Emms på Pustervik i Göteborg förra året uppträdde därför delar av bandet tillsammans igen.

– Det var det som triggade igång alltsammans. Vi kände nog alla att det kanske var dags att testa och se vad som händer med vårt DNA om vi spelar ihop igen. Och energin fanns där för DNA-stegen var intakt trots vissa påfrestningar, säger frontmannen Ebbot Lundberg i pressmeddelandet.