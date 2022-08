Justin Bieber sjunger med känsla igen

1. Somebody 2. Hold on 3. Deserve you 4. Holy 5. Where are Ü now 6. What do you mean? 7. Yummy 8. Hold tight 9. Love yourself 10. Off my face 11. Confident 12. All that matters 13. Honest 14. Sorry 15. Love you different 16. As I am 17. Ghost 18. Lonely 19. 2 much 20. Intentions 21. Boyfriend 22. Baby Extranummer: 23. Peaches 24. Anyone