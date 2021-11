Sanna Nielsen strör julstämning över scenen

1. Stilla natt 2. Decembernatt 3. Jul, jul, strålande jul 4. Maybe this Christmas 5. Have yourself a merry little Christmas 6. Jingle bells 7. River 8. Viskar ömt ditt namn 9. Dagen är kommen 10. Drummer boy 11. Koppången 12. Ave Maria 13. En jul med dig 14. Till en fågel 15. I’m in love 16. Hela världen 17. När vi närmar oss jul Extranummer: 18. O helga natt 19. Empty room



Här kan ni se Sanna Nielsens ”Min sanna jul”: Vara 20/11, Helsingborg 21/11, Kristianstad 26/11-28/11, Jönköping 2/12, Karlskrona 3/12, Norrköping 4/12, Västerås 5/12, Stockholm 7/12, Uppsala 8/12, Kalmar 10/12, Växjö 11/12, Linköping 12/12, Göteborg 13/12, Luleå 16/12, Umeå 17/12, Sundsvall 18/12, Gävle 19/12, Kungsbacka 21/12, Ystad 22/12