1. Star cycle 2. You know, you know (Mahavishnu Orchestra-cover) 3. Stratus (Billy Cobham-cover) 4. Midnight walker (Davy Spillane-cover) 5. Big block 6. Caroline, no (Beach Boys-cover) 7. Brush with the blues 8. Cause we’ve ended as lovers (Syreeta-cover) (PAUS) Med Johnny Depp: 9. This is a song for miss Hedy Lamarr 10. Rumble (Link Wray-cover) 11. Isolation (John Lennon-cover) 12. Time (Dennis Wilson-cover) 13. Let it be me (The Everly Brothers-cover) 14. What’s going on (Marvin Gaye-cover) 15. Little wing (Jimi Hendrix-cover) 16. The death and resurrection show (Killing Joke-cover) 17. Corpus Christi carol (Benjamin Britten-cover) 18. A day in the life (The Beatles-cover)