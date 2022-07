Mejla Natasha Azarmi

LISTAN: Filmen om Amy Winehouse känns fel

Natasha Azarmi väljer fem saker i musikvärlden

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan imponeras Natasha Azarmi av en popstjärnans ärlighet och funderar över problematiken kring filmer om kändisar som har gått bort.

helskärm Amy Winehouses liv ska bli spelfilm.

1. Filmen om Amy Winehouse känns bara fel

2015 kom dokumentären ”Amy”. Asif Kapadias film om Amy Winehouse visade en mörk bild av en talang som kämpade mot sitt missbruk. Men som också exploaterades av både familj och media. Alla ville tjäna pengar på henne.

Filmen prisades med en Oscar men Mitch Winehouse, sångerskans pappa och manager, tog kraftigt avstånd från den.

– De har fått mig att framstå som girig och hjärtlös, sa han till The Guardian.

I veckan avslöjades det att stjärnans liv blir spelfilm. ”Back to black” ska regisseras av Sam Taylor-Johnson som tidigare har gjort den något mediokra John Lennon-filmen ”Nowhere boy” och märkliga fenomenet ”Fifty shades of grey”.

Filmen om Amy har blivit godkänd av hennes dödsbo, med just Mitch Winehouse i spetsen. Samtidigt pratas det om en eventuell hologramturné och en musikal baserad på Amys musik.

Problematiken kring filmer om avlidna kända personer har diskuterats mycket på senare tid. Skulle personen i fråga vara okej med skildringen? Är det okej för utomstående att peta i personens konstnärliga arv?

Men det blir extra känsligt när det handlar om ett så tragiskt livsöde som det Amy Winehouse gick till mötes. Ska andra verkligen få tjäna pengar på hennes utsatthet?

helskärm Trots sin stora röst kan Paolo Nutini vara en av Storbritanniens mest anonyma artister.

2. Genom den skotska grönskan

Paolo Nutini slog igenom som 18-åring. Redan då präglades rösten av en ovanlig storhet, den var unikt varm och raspig på samma gång.

Men det kommersiella genombrottet följdes av en mer tillbakadragen framgång. Sångaren från skotska Paisley kan mycket väl vara en av Storbritanniens mest anonyma musiker, vilket har varit till hans fördel. Musiken får tala i stället och 35-åringens kombination av soul, folk och rock har vuxit sig allt starkare med åren.

Nutinis senaste album, ”Last night in the bittersweet”, är en mångsidig resa genom den skotska grönskan där han tar sig an kärlek och saknad med ömsint sång och smäktande melodier.

helskärm Shawn Mendes på årets Oscarsgala. Popstjärnan har nu tagit en paus för att fokusera på sin psykiska hälsa.

3. Uppfriskande ärlighet

Mitt under sin stora turné bestämde sig Shawn Mendes för att ställa in sina resterande konserter. Orsaken är stjärnans psykiska ohälsa.

– Pressen av att vara ute på vägarna har hunnit ikapp mig och jag har nått bristningsgränsen, skrev han i ett inlägg på Instagram.

Det är knappast ovanligt att må dåligt i musikbranschen. Det är desto mer sällsynt med transparens i en värld som alltid ska präglas av glamour och perfektion. Att 23-åringen öppnar upp om sitt dåliga mående är lika modigt som uppfriskande.

helskärm Mabel sätter ton på sena klubbnätter.

4. Självsäker discopop

Under pandemin befann sig Mabel i ett mentalt kaos. Efter sitt stora genombrott och en utsåld turné i hemlandet England visste 26-åringen, som är dotter till Neneh Cherry, inte vilken riktning hon skulle ta härnäst.

Men hon hittade tröst och inspiration i färgstarka filmer och serier som ”Pose”, ”Paris is burning” och ”RuPaul’s drag race”. Resultatet blev albumet ”About last night” som släpps i dag, en självsäker samling låtar som osar av polerad discopop och sena klubbnätter.

Det blir som bäst i ”When the party's over” där Mabel reflekterar över ångesten som kommer när gårdagskvällens eufori har hunnit lägga sig.

helskärm Cat Power brukar ofta tolka andra artister. Näst på tur står Bob Dylan.

5. Cat Power tolkar Dylan

Cat Power har meddelat att hon den 5 november kommer att spela på ikoniska Royal Albert Hall i London. Men det är inte vilken spelning som helst, artisten ska nämligen tolka Bob Dylans kända Manchester-konsert från 1966 (den där ett fan skrek ”Judas” när Dylan plockade in ett elektriskt band), med samma låtlista från början till slut.

Konserten kommer att vara helt akustisk fram tills Chan Marshall, som hon egentligen heter, får sällskap av band halvvägs in. Det känns betydligt mer spännande än Dylans kommande Sverige-spelningar där det råder totalt mobilförbud.

Fem låtar: förförande ljudbilder att förlora sig i



”PART OF THE BAND”

The 1975

Manchester-bandet är tillbaka med sin kanske mest avspända låt hittills. Som ett första smakprov från ett kommande album känns den nästan för tillbakalutad. Men det är också styrkan. Oemotståndliga akustiska gitarrer och små orkestrala arrangemang, ljusår från bandets glimrande synthar och allsångsvänliga refränger.



”TOUCH TANK”

Quinnie

Låten blev viral på Tiktok efter att Quinnie avslöjade att hundra procent av intäkterna kommer att gå till organisationer som jobbar för aborträtt. Men det finns fler anledningar till att ”Touch tank” har spridits så flitigt. Som de snygga textraderna om nyfunnen kärlek eller artistens fjäderlätta sång, delvis inspelad med telefonen.



”BE MINE”

Boy Pablo

Norska Nicolas Muñoz fortsätter att göra musik som andas mer sommar än en piña colada på stranden. Delar av låten har spelats in i Chile efter 23-åringens turné runt om i Latinamerika. Det förklarar de tjusiga sångpartierna på spanska som förhöjer låten ytterligare.

helskärm Nicole Cassandra Smits debutalbum är en hyllning till kvinnorna i hennes familj.

”WEDDING GOWN”

Nicole Cassandra Smit

Den svensk-indonesiska artisten tillägnar debutalbumet sin mamma och mormor. Det är en närgående skildring av resan som tredje generationens barn och de upp- och nedgångar som har format både henne och kvinnorna i hennes liv. Dessutom känns kombinationen av experimentell soul och r'n'b ovanligt stark för en debutant.



”SHIFT”

Melén

Malmöbaserade Melén ägnar sig åt ett elektroniskt och avskalat ljudlandskap som ständigt griper tag och berör. Kanske ligger det i hur hon med största varsamhet hanterar både loopar och effektpedaler. I ett intressant gränsland mellan akter som Imogen Heap och The Japanese House är hennes senaste singel nästan lite för enkel att förlora sig i.



