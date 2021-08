Veckans spellista: hoppfull hårdrock inför hösten

helskärm Så länge det finns hårdrocksband som Unto Others finns det hopp om framtiden.

SPELLISTA Hårdrocken förblir en trygg punkt i en tid av ödesdigra klimatrapporter, virusmutationer och fan och hans moster.



”WAKE UP”

Spirit Adrift

Med draghjälp av dundrande heavy metal erbjuder den amerikanska duon Spirit Adrift en välbehövlig verklighetsflykt.



”CLOAKED IN BLACK”

Wraith

Indiana-kvartetten bjussar på en charmig cocktail av skoningslöst snabb thrash och svärtad speed metal.



”CARAVANS TO THE OUTER WORLDS”

Enslaved

De norska proggarnas senaste livstecken, från kommande ep:n med samma namn, är lika komplex som titeln antyder men är väl värd både tid och tålamod.



”FOR 1000 ÅR SIDEN”

Bizarrekult

Första fullängdaren från norska black metal-outfiten Bizarrekult – förtjusande ”Vi overlevde” – är lika ödesmättad som ömhudad.



”CLEAN”

Rivers of Nihil

I september kommer uppföljaren till mästerliga metalhantverket ”Where owls know my name”. Första singeln från ”The work” bådar onekligen gott.



”THURIFER”

Soen

Att den här låten aldrig kvalade in på ”Lotus” säger en hel del om Sverigebaserade Soens höga ribba. Armand Duplantis har inte en chans.



”DOWNTOWN”

Unto Others

Bandnamnet Idle Hands må vara ett avslutat kapitel, men den amerikanska aktens smekande sammansmältning av rock och metal är högst intakt.



”WAY IN HAZE”

Wolves In Haze

Göteborgarna spred ut sina sköna stonervingar på sin självbetitlade debut för fem år sedan. Nu når bandet högre höjder.



”ERASE”

Zeal & Ardor

Manuel Gagneuxs lika blytunga som banbrytande black metal-projekt är fortfarande bländande bra.



”HOLY ROLLER”

Borracho

Washington D.C. huserar inte bara politiska storspelare och grandiosa byggnader, utan även denna sympatiska stonertrio.



