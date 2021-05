Veckans spellista: stoisk skönhet och fåfäng pop

Publicerad: 05 maj 2021 kl. 10.00

Uppdaterad: 05 maj 2021 kl. 15.07

Foto: Emma Montesi På Tiktok testar 21-åriga Harriette Hull från Texas tidiga låtidéer på fansen från sovrummet.

MUSIK

SPELLISTA Plötsliga popstjärnor och stillsamt resignerande. Stoisk skönhet och fåfäng pop. Allt som behövs den här motvilliga våren.

”SAANS LO”

Arooj Aftab

Just nu har jag svårt att tänka mig vackrare musik. Den Pakistan-födda Brooklyn-artistens nya album ”Vulture prince” har en slags stoisk skönhet.



”AT LEAST I’M PRETTY”

Harriette

Tiktok har blivit den viktigaste plattformen för ny musik. Responsen 21-åringen från Texas fick för en tidig demo uppmuntrade henne till att göra klart och släppa denna diskret fåfänga pärla på riktigt.



”ROCKY TRAIL”

Kings Of Convenience

Eirik och Erlend har gjort ny musik tillsammans, bland annat i Chile. I sommar släpps ”Peace or love”, duons första album på tolv år. På ”Rocky trail” låter det som om allt och inget hänt sedan sist.



”AT THE SIDE OF THE HOUSE”

Shabason, Krgovich & Harris

Som en ensam hajk i skogen.



”SEND ME”

Tirzah

Ljuvligt krispig r’n’b över trasig grunge.



”DEJA VU”

Olivia Rodrigo

Efter ”Drivers license”: ett andra exempel på hur skådespelaren och den plötsliga popstjärnan gör modern pop med en twist.



SAD GIRLS DO SAD THINGS

Priscilla Block

Ännu en Tiktok-sensation gör oemotståndligt Nashville-nummer som doftar svagt av öl, cigg och tidiga Taylor.



”TEENAGE SITUATION”

Rodeola

Någonting med gitarren för tankarna till Keith Richards charmanta försök att imitera Joni Mitchell i Rolling Stones ”Waiting on a friend”.



”BACK IN THE DAY”

Teenage Fanclub

Popmusik lika melankolisk som Richard Fords romaner om den stillsamt resignerade Frank Bascombe.



”MY POWER”

Billie Eilish

Kanske är pandemi och nedstängning skälen till varför våra popstjärnor numera gör musik som låter ganska exakt som, ja, Kings Of Convenience.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



