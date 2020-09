Superversionen av världens bästa skiva

Här var Prince den mest kompletta rockstjärnan någonsin

Av: Markus Larsson

Publicerad: 27 september 2020 kl. 07.00

Foto: Jeff Katz Nya jätteboxen samlar allt och lite till från ”Sign ’O’ the times”-eran när Prince upplevde ett över två år långt kreativt utbrott. Infernot saknar motstycke.

ALBUM Ursäkta mig medan jag kysser himlen.

Det här är större än Bibeln.

Prince

Sign ’O’ the times (limited super deluxe box edition)

NPG Records/Warner



FUNKEN Telefonen ringer mitt i natten.

Det är Prince.

”Jag spelar in. Vad gör du?”

Hans dåvarande flickvän Susannah Melvoin tittar på klockan. Den är tre. Innan hon hinner svara lägger han på.

Melvoin vet vad det betyder. Hon får skynda tillbaka till studion igen. Inspelningarna med Prince har ingen klocka. De pågår dygnet runt. Det finns inget utrymme för några diskussioner.

Inspelningarna av ”Sign ’O’ the times” sker mellan 1985 och 1987. De är kaotiska, både privat och professionellt.

Under den tiden hinner Prince sparka The Revolution, bandet som hjälpte honom att slå igenom. Han hinner förlova sig med sin stora kärlek, musikern Susannah Melvoin — och separera. Han hinner släppa albumet ”Parade” med jättehiten ”Kiss”. Han hinner även göra filmen ”Under the cherry moon” som, till skillnad från biodebuten ”Purple rain”, lustmördas av kritikerna.

Samtidigt står hans kreativitet på toppen av Mount Everest. Prince skriver och spelar in musik i ett maniskt tempo som skulle få vilken hjärna som helst att brinna upp. Ingen vet hur mycket som egentligen fastnar på band. När tandborsten brummar i munnen kan han höra ett groove i huvudet som han genast måste fånga i studion innan det försvinner.

På kort tid producerar han tre album som av olika anledningar dras in eller stoppas. Det första heter ”Dream factory” och är ett samarbete med Lisa Coleman och Susannahs syster Wendy Melvoin från The Revolution. Det andra är en skiva som han tänker ge ut som sitt androgyna alter ego Camille, men ändrar sig i sista stund. Det tredje är ”Crystal ball”, ett omfattande trippelalbum som får skivbolaget att protestera.

Ett trippelalbum? Vem orkar lyssna på det?

Kavajerna ber honom att kapa bort en tredjedel. Prince klagar högljutt och lagom ödmjukt:

”Det här är samma människor som skulle säga att Mozart skrev för många noter eller att ’Citizen Kane’ är en för lång film.”

När dubbelalbumet ”Sign ’O’ the times” släpps den 30 mars 1987 är det, hur konstigt det än låter, en nedklippt kompromiss. Ett koncentrat av allt som Prince arbetade med och brann för i över två års tid.

Och det är inte vilket koncentrat som helst.

Är det världens bästa skiva? Nej, den är faktiskt ännu bättre.

Ingen har egentligen kommit i kapp ”Sign ’O’ the times”. Prince lyckades definitivt inte med att göra det själv innan han dog 2016.

Det kalejdoskopiska infernot vänder ut och in på rocken, funken och soulen som vi kände dem. Varenda låt är en överraskning och händelse i sig. Varenda låt känns dessutom bättre än den förra.

Här finns apokalyptisk spökfunk som hade kunnat handla om år 2020 (”Sign ’O’ the times”). Här finns bättre Springsteen-rock än vad Bruce har gjort själv (”I could never take the place of your man”). Här finns en olycksbådande blandning av gospel och monoton Velvet Underground-rock (”The cross”). Här finns ömma falsettballader med stjärnstoft på ögonlocken (”Adore”). Här finns flera poplåtar som andra artister bara lyckas skriva en gång i livet (”U got the look”, ”Strange relationship”, ”Starfish and coffee”). Här finns arty rymdfunk från en annan galax (”Housequake” och ”Hot thing”).

Och hur beskriver man ”The ballad of Dorothy Parker”?

Låtarna är perversa, olycksbådande, svartsjuka, queer, provokativa, sexfixerade, romantiska, experimentella, kolsvarta, erotiska, extremt livsbejakande och fulla av badness.

Rockhistorien rymmer många klassiska dubbelskivor. Men där titlar som ”Exile on Main Street”, ”London calling”, ”The wall” och ”Tommy” verkar vara inspelade i en forntid där stora ödlor gick på bakbenen och döpte riff till ”Pinball wizard” går det fortfarande att höra tydliga spår efter ”Sign ’O’ the times” i dagens popmusik.

Med tanke på hur mycket material som redan har släppts från Princes olympiska era – behövs det verkligen en jättestor och jättedyr box med åtta cd-skivor och en dvd?

Dearly beloved, vi har samlats här i dag för att ta oss igenom det här som kallas livet. Svaret är därför ett rungande absofuckinglut-a-wambamboom.

Eller som det brukar heta på svenska: ja.

På ”Sign ’O’ the times (limited super deluxe box edition)” förpackas allt som ursprungligen skulle ha varit med på ”Dream factory”, ”Camille”, ”Crystal ball”, och lite till.

Originalet av ”Sign ’O’ the times” kunde lätt ha varit minst en hel skiva längre utan att det hade skadat dess rykte, tvärtom.

Det går till exempel inte att sluta lyssna på den tidiga och mjukare tagningen av ”Forever in my life” som påminner om versionen, den versionen, av ”If I was your girlfriend” på Way Out West 2011. Att rara låtar som pianoballaden ”Visions”, den i det närmaste perfekta new wave-popen i ”Teacher, teacher” och originalet av ”Train” dessutom äntligen finns ute i ett respektabelt ljud är ett litet under.

Boxens motsvarighet till Babylons hängande trädgårdar är dvd:n med nyårskonserten i Paisley Park, 1987.

Efter The Revolution samlade Prince ihop ett lika salt band där slagverkaren och sångerskan Sheila E blev ny sidekick efter Wendy och Lisa. Prince och Sheila E brukade brukade slå vad om vem som kunde klä sig bäst och hetast på scen. Den som förlorade fick betala 10 000 kronor.

Den natten i Paisley Park räcker det dock med att en 29 år gammal Prince går fram till mikrofonen i lång svart ”Matrix”-rock och höga klackar och ropar två ord i första låten:

”Oh, yeah!”

Titta på honom. Tävlingen är avgjord. Han är Jimi Hendrix, Bob Dylan 1965, James Brown, Kate Bush och Little Richard samtidigt. Den coolaste och mest kompletta rockstjärnan som besökt vår planet.

Men det är ”It’s gonna be a beautiful night” som spränger betygsskalan i bitar. Mitt i den rekordlånga funkfesten glider Miles Davis upp på scenen i ett par grandiosa ”håll käften”-solbrillor.

Miles och Prince? Alla trodde att det behövdes en måne till för att deras egon skulle rymmas i samma omloppsbana runt solen, men här uppträder de tillsammans på samma klubbscen.

Utan Miles Davis skulle jazzen ha saknat minst ett ”z”. Prince borde vara nervös, men glöm det. När bandet stirrar på Miles i stället för att följa Prince och missar ett lick blir The Purple One förbannad. Saxofonisten Eric Leeds har berättat hur han skällde ut dem mitt i låten:

”Hey, det där må vara Miles men ni är fortfarande mitt band!”

Prince-fanatikern, trummisen och musikprofessorn Ahmir ”Questlove Thompson från The Roots rekommenderar inte ”Sign ’O' the times” till noviser.

Börja inte här. Det finns ju ingenstans att ta vägen efteråt. Det är över.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: Originalet av ”Sign ’O’ the times” innehåller 16 låtar som är skivans ”bästa spår”. Hela dubbelalbumet från början till slut, med andra ord. Så är det. Men i nya boxen är det ”It’s gonna be a beautiful night” från nyårskonserten i Paisley Park på dvd:n. Efter otaliga torsdagsrepetitioner med Edward Blom och De vet du i Melodifestivalen, efter lika många poänglösa konserter bakom någon svensk sommarbuske i Rejmyre, efter över 20 år som rockjournalist på Aftonbladet – här kom äntligen den förbannade skatteåterbäringen.

VISSTE DU ATT... ”Sign ’O’ the times”-turnén inleddes med tre konserter på Hovet i Stockholm och en på Scandinavium i Göteborg, 1987? Är inte alls avundsjuk på alla som var där. Tack, det går bra. Unnar er det. Går och knyter en snara.

OCH APROPÅ LJUDET? Landets alla älskvärda audiofiler behöver inte vara oroliga. När ”Sign ’O’ the times” remastras för första gången anlitas det pålitliga esset Bernie Grundman. Det lär dröja innan alla demos, alternativa versioner och originalalbumet låter bättre. Kanske aldrig händer.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Inget. Det behövs inte. LÄS MER

