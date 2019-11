Lyxig gospeljul med Carola

1. Stilla natt 2. Nu tändas tusen juleljus 3. Jesus born on this day 4. Go tell it on the mountain/Ain’t no mountain high enough 5. O come, all ye faithful 6 Jul, jul strålande jul 7. Gläns över sjö och strand 8. En stjärna lyser så klar 9. Little drummer boy 10 Mary, did you know? 11. Tänd ett ljus 12. Hej, mitt vinterland 13. Julmedley 14. En tokig sång (Jag fångade en räv) 15. I denna natt blir världen ny 16. Himlen i min famn 17. Din tro ger liv/When you believe 18. Tro 19. Let it in 20. Joyful, joyful 21. Every praise is to our God/Så länge jag lever/Genom allt 22. Stilla natt

Carola kör sin julkonsert i Steninge Slottslada fredag-söndag till och med den 15 december.