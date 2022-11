Metallica ger ljus i vintermörkret

Så bra är Metallicas nya låt "Lux Æterna"

I april nästa år släpper det ikoniska hårdrocksbandet Metallica sitt elfte studioalbum "72 seasons". Häromdagen kom första smakprovet från plattan – låten "Lux Æterna".

HÅRDROCK Runt 16-tiden i går ökade säkert behovet av defibrillatorer. Metallicas nya låt ”Lux Æterna” slog ned som en blixt från klar himmel och orsakade hjärtstopp bland landets hårdrockare.

Låten är det första smakprovet från skivan ”72 seasons” som släpps i april nästa år. Enligt bandets sångare James Hetfield syftar albumtiteln på en människas första 18 år i livet och hur ens personlighet och värderingar formas under denna tidsperiod.

Skalar man bort den polerade produktionen, signerad Greg Fidelman, skymtar den råa energin från tonåringarna som skapade ”Kill ’em all”. Det hårresande huvudriffet bär tydliga spår av den tunga thrash som bandet släppte lös i världen på 80-talet.

Låtens renodlade arrangemang, som saknar progressiva utsvävningar, för också tankarna till svunna tider snarare än till samtida. På bara tre minuter och 30 sekunder hinner veteranerna skylta sin vitalitet. Just den kärnfullheten har varit en bristvara i bandets senare material, på både gott och ont.

Men osäkerheten som Hetfield en gång i tiden kompenserade med aggression är sedan länge bortflugen. I stället sjunger 59-åringen med Zlatan Ibrahimovićs stadiga pondus. Kirk Hammet utstrålar liknande självsäkerhet i det snabba gitarrsolot som smyckar låten halvvägs in.

"Lux Æterna" är latin för ”evigt ljus” och en strof ur en katolsk mässa som hyllar de döda. Möjligtvis begrundar bandet hur viktigt det var för dem att träffa paret Marsha och Jon Zazula tidigt i livet – Megaforce Records-grundarna som gav all sin tid och alla sina livsbesparingar för att få Metallicas karriär att ta fart.

Men framför allt verkar bandet reflektera kring sin karriär och sitt arv. Hur gänget (minus Rob Trujillo) hittade varann under de formativa tonåren, och frigörelsen och gemenskapen som musiken innebar. ”Emancipation/ Kill isolation/ Never alone for the feelings alike/ Amplification/ Lightning the nation”, vrålar Hetfield innerligt. Och ja, den sistnämnda versraden är förmodligen en flört med det brittiska heavy metal-bandet Diamond Head, som framför allt Lars Ulrich dyrkade i sin ungdom.

Med största sannolikhet kommer svenska fans att få uppleva liveversionen nästa sommar när bandet gör två unika spelningar på Ullevi. Då lär ytterligare några defibrillatorer behövas.