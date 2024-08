Peter Jöback gör en gedigen julcomeback

1. Viskar en bön 2. Snön föll 3. Guds frid I gode vise män 4. Ave Maria 5. Decembernatt 6. Hung the moon (Nike Sellmar) 7. Jul nu igen 8. Trumslagarpojken/Fred på jord 9. Revival song (Get Up Soul Choir) 10. Frihetsklockan 11. När natt flyr 12. Jag kommer hem igen till jul 13. Gay Messiah 14. Atlas 15. Addicted (Get Up Soul Choir) 16. Jul, jul, strålande jul 17. Gläns över sjö och strand 18. Gå inte förbi 19. O helga natt 20. Gott nytt år 21. Jag tror på dig Extranummer: 22. Börja om från noll

Här kan ni se Peter Jöback: Kristianstad 25/11, Sundsvall 2/12, Linköping 3/12, Stockholm (Avicii Arena) 9/12, Malmö (Malmö Arena) 15/12, Helsingborg 16/12