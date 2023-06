Scorpions förtjänar upprättelse

helskärm Scorpions sångare Klaus Meine är i bättre form än på länge, även om han inte alltid tacklar de högsta tonerna.

KONSERT Scorpions tar välbehövlig revansch.

Hårdrockarna från Hannover – och Mikkey Dee – kliver av scenen med hedern i behåll.



Scorpions

Plats: Avicii Arena, Stockholm. Publik: 7289. Längd: cirka 90 minuter. Bäst: ”Seventh sun” blir oväntat nog en personlig höjdpunkt. Tröttnar aldrig heller på ”Still loving you”. Sämst: Tiden har tagit udden av ”Tease me please me” och ”Big city lights”.



Tajmingen är inte den bästa.

I förra veckan gick Sweden Rock Festival av stapeln, i dag inleds Copenhell i Köpenhamn och i helgen vallfärdar många hårdrockare till Göteborg för två kvällar med Metallica.

Konkurrensen är särskilt förödande för ett band som Scorpions, som de senaste 15 åren gjort sig (ö)kända för att vara en instabil liveakt.

Kvällens spelning är långt ifrån slutsåld. Många sittplatser är förvisso fyllda men det ser ut som att ståplatspubliken bara fyller halva parketten.

Det är synd.

För efter halvljumma ”Gas in the tank”, som inte riktigt håller måttet som indragande öppningsspår, blir det uppenbart att ”Skorporna” är i bättre form än under turnévändan 2017, som slutade i flera kritiserade spelningar.

Ljudet är dessutom uppseendeväckande kraftfullt. Under ”Rock you like a hurricane”, ”New vision” och efterföljande trumsolo dundrar Mikkey Dees dubbelkaggar rakt in i benmärgen och orsakar flera frakturer.

Liknande effekt har Matthias Jabs gitarrsolon.

Bandet har också petat i en högre växel vad gäller ljus- och scenshow.

Dee sitter som en kung på en hög plattform med upplysta LED-slingor längs varje trappsteg. Plattformen omringas i sin tur av en massiv ljusrigg i sluttande halvcirkel.

Samtidigt pimpas flera storbildsskärmar av färgsprakande grafik och animationer. Av casinolooken att döma tippar jag på att det mesta togs fram inför gruppens shower i Las Vegas ifjol.

Den effektfulla inramningen behövs när Klaus Meine inte alltid lyckas tackla de högsta tonerna.

helskärm Rudolph Schenker och Paweł Mąciwoda lever loppan inför en entusiastisk publik på Avicii Arena.

Föga förvånande lägger ”Send me an angel”, ”Still loving you” och ”Wind of change” grunden till några av de finaste stunderna mellan de tyska hårdrocksikonerna och den svenska publiken.

Den sistnämnda fredsballaden tillägnas folket i Ukraina och har dessutom fått uppdaterade textrader efter Rysslands invasion. Från ”I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change” till ”Now listen to my heart, it says Ukrainia, waiting for the wind to change”.

Meine blickar flera gånger ut över publikhavet som en stolt farfar som precis har sett sitt barnbarn gå för första gången.

Om allsång och jubel är en måttstock är kärleken ömsesidig.

Men Scorpions lämnar mig ännu en gång hungrig efter material bortom de uppenbara hitsen. Bandet sitter som bekant på en låtskatt som självaste Smaug skulle behöva vakta.



