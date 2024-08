Stunden då allt stämmer för Sabrina Carpenter

Som med en bra roman måste man ibland pausa och läsa om.

Publicerad 2024-08-23 14.50

expand-left helskärm På Sabrina Carpenters nya album ”Short n’ sweet” tillåts popmusik vara någonting både kul och smart.

ALBUM 2024 har redan gett oss album med Taylor Swift, Beyoncé, Billie Eilish, Ariana Grande och Charli XCX – men popåret känns långt ifrån slut.

”Short n’ sweet” är stunden då allt stämmer för Sabrina Carpenter.



Sabrina Carpenter

Short n’ sweet

Island/Universal



POP Sabrina Carpenter stod för årets charmigaste sommarhit med sin ”Espresso”.

Det här är faktiskt sjätte albumet med sångerskan och skådespelerskan från Pennsylvania, men det känns som en debut. På ”Short n’ sweet” framstår hon som en pånyttfödd popstjärna.

Förra albumet ”Emails I can’t send”, hennes första på skivbolaget Island, nådde bara måttlig framgång men årets singlar ”Espresso” och ”Please please please” har båda toppat Billboard-listan.

På ”Short n’ sweet” jobbar 25-åringen med producenter och låtskrivare som Jack Antonoff, Amy Allen, Julia Michaels och Julian Bunetta.

I Sabrina Carpenters nya värld hänger allt ihop – ta bara albumtiteln, åtminstone i min värld ännu en blinkning till espresso (med socker i). Hon är också trogen innehållsdeklarationen: tolv korta låtar, inga ”fillers”.

expand-left helskärm Sabrina Carpenter.

pullquote Bakom varje till synes beskedlig poprefräng bor nästan alltid en lika besk som bitterljuv undertext.

Rakt igenom strösslar Carpenter med rader att rista in i skolbänken under höstterminen; ”What a surprise, your phone just died/Your car drove itself from LA to her thighs”. Som med en bra roman måste man ibland pausa och läsa om vissa meningar. Hon har konstant glimten i ögat, kommer ihåg att detta med popmusik faktiskt kan vara både kul och smart. Bakom varje till synes beskedlig poprefräng bor nästan alltid en lika besk som bitterljuv undertext.

Det är heller inte bara frågan om pop. ”Short n’ sweet” flörtar lika mycket med r’n’b och country. En av många höjdpunkter, ”Sharpest tool”, påminner till exempel om Kacey Musgraves moderna och minimalt autotunade betraktelser. ”Bed chem” är lysande r’n’b-pop som för tankarna till Ariana Grande. ”Juno”, med sin uppdaterade air av Stevie Nicks – är högst troligt nästa ”Billboard”-hit. Popmusik blir knappast mer sprudlande, ung och förälskad än så.

Sabrina Carpenter behärskar allting utan att någonsin tappa bort sig själv. ”Short n’ sweet” är, trots mördande konkurrens, ett av årets popalbum. När Carpenters karriär summeras är det högst troligt det här som kommer att betraktas som stunden då allt stämde.



