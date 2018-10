Vad fan händer i mitten, Alcazar?

1. Alcastar 2. Transmetropolis/One way ticket 3. This is the world/Sexual guarantee/Start the fire 4. Shine on 5. Physical 6. Last days of disco 7. I love the DJ 8. Mènage a trois 9. Burning 10. Jag finns här 11. I'll go shopping 12. Blame it on the disco/Funky town/Not a sinner nor a saint/We keep on rockin’/Crying at the discoteque Extranummer 13. Stay the night