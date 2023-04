Mejla Håkan Steen

LISTAN: Ett klassiskt fall av rockmän i grupp

Den här veckan läser Håkan Steen finfina nya böcker om Eldkvarn och legendariska svenska skivomslag.

helskärm Eldkvarn vid tiden för albumet ”Svart blogg”, 2007. Från vänster: Tony Thorén, Werner Modiggård, Plura Jonsson, Claes von Heijne och Carla Jonsson.

1. Eldkvarn – ett klassiskt fall av rockmän i grupp

Behövs det ytterligare en bok om Eldkvarn? Sångaren Plura Jonsson och basisten Tony Thorén har ju redan skrivit två var om sina liv i den nu 52-åriga orkestern. Historien finns dessutom ytterligare dokumenterad i den gedigna boxen ”Den goda skörden”.

”Ja”, visar sig svaret bli. Musikjournalisten Håkan Lahgers nyutkomna ”Dö med stövlarna på” är primärt en intervjubok där även resten av orkestern, både nuvarande medlemmar och några tidigare, får lägga ut texten.

Boken, fylld med åtskilliga gamla och en del nytagna bilder, är alldeles lagom lång och fokuserar just på att lägga till snarare än att veva alltför mycket känd historia ännu en gång.

Inte minst reder den ut turerna kring den omskrivna återföreningen som skulle ha blivit ett Jocke Åhlund-producerat album och stor turné i fjol men som nu bara verkar bli två spelningar i Norrköping i sommar.

Mycket handlar om att vi har att göra med ännu ett fall av rockmän i grupp som har svårt att prata med varandra. Den bild som målas upp av Eldkvarn och dess konflikträdde sångare får nästan både Beatles och Metallica att hamna i lä.

Tony berättar att Plura och Carla var skeptiska till honom när de tre bildade bandet hemma i Norrköping och lägger sedan till: ”Det är de nog fortfarande”.

Samtidigt framstår just det dysfunktionella tydligare än någonsin som en väsentlig del av Eldkvarns speciella bandkänsla.

Plura skriver sina låtar precis som han vill och övriga får utveckla sina bitar helt enligt eget huvud. När det då finns en trummis som helst skulle spela jazz, en klassiskt skolad keyboardist, en självlärd basist och en gitarrist som råkar vara bror till sångaren, med all den ofrånkomliga spänning som kommer ur det, uppstår det unika sound och temperament som är Eldkvarn.

I övrigt får vi bland annat veta att Plura håller på och petar med några nya låtar, inte minst en som han har fått av Thåström och en till vilken han inte lyckas hitta något bra rim på ”Sverige”.

Carla å sin sida när alltjämt drömmar om en ny soloskiva, gärna inspelad i Berlin med Robert Fripp som gäst. Hur han får ihop det med den andra drömmen om att bli spelad i Sportradion är oklart men vi får givetvis hoppas att det blir av.

helskärm Vilma Flood hittar ännu mer rätt än tidigare på nya albumet ”Flood”.

2. Vilma Flood kliver framåt

När Vilma Flood släppte sitt andra album ”Moodswinger” för fyra år sedan lyckades hennes djupröstade, beslöjade korsning av folk, pop och kanske lite country omedelbart etablera den Avesta-bördiga singer-songwritern som ett av landets stora löften. I dag släpps uppföljaren ”Flood”, där hon kliver upp ytterligare en nivå. Ihop med producenten Hampus Norén har hon delvis siktat in sig mot samma sfärer som Angel Olsen och Sharon Van Etten, vilket givetvis gillas av den här skribenten, men Flood låter tveklöst mest som sig själv. Och duetten med Loney Dear i ”All nighter” är ett av årets röstmöten.

helskärm Ingen har gjort fler klassiska svenska skivomslag än Lasse Ermalm. Två av de mer kända är John Holms debut ”Sordin” från 1972 och Peter LeMarcs genombrottsalbum ”Peter LeMarc” från 1987. Nu har Ermalm samlat sina favoritomslag i en gedigen bok.

3. Sveriges skivomslagskung

Lasse Ermalm gjorde omslaget till kompisen John Holms debutalbum ”Sordin” 1971 och blev sedan snabbt landets främste skivomslagsmakare. Otaliga klassiska omslag med bland andra Peter LeMarc, Ebba Grön, Monica Zetterlund, Magnus & Brasse, Jerry Williams och Wilmer X bär alla Ermalms signatur. Över 2 500 omslag under 46 år i branschen. Nu finns många av dem samlade i den gedigna boken ”Omslag: Ermalm’s Egenart”, där formgivarens underhållande berättelser från arbetslivet blandas med texter om omslag skrivna av bland andra Lisa Nilsson, Mikael Wiehe, Tomas Ledin, Carola och Orup, samt musikjournalister som Lars Nylin och ovan nämnde Håkan Lahger. Boken är inte bara en fin dokumentation av en unik kreativ gärning utan blir också en spegel av den ständigt föränderliga musikindustrin.

helskärm Jenny Lewis släpper sitt femte album ”Joy’all” i juni.

4. Nytt från Jenny Lewis

Ny musik med Jenny Lewis är alltid en händelse i min värld och 9 juni kommer äntligen ett nytt album, det första från forna Rilo Kiley-sångerskan sedan fyra år gamla ”On the line”. Dave Cobb-produerade ”Joy’all” är delvis en produkt av en låtskrivarworkshop som Beck höll för några av sina kollegor under pandemin, där uppdragen kunde vara ”skriv en låt med bara klyschor” eller ”skriv i friform”. Nya singeln ”Psychos” är emellertid classic Jenny Lewis, behagligt Fleetwood Mac-fläktande akustisk LA-pop med den sedvanliga lilla dosen blues under solen.

5. Dexys återvänder

Med tanke på Kevin Rowlands produktionstempo – senaste albumet med egna låtar släpptes för elva år sedan – kändes det långt ifrån självklart att vi skulle få mer musik från Dexys. Men den 28 juli kommer ”The feminine divine”, som enligt pressmeddelandet lär vara en tvådelad historia. Nyligen släppta singeln ”I’m going to get free” är väldigt typiskt Motown-studsande pop på mörk botten för alla som älskade britterna på det 80-tal när de hette Dexy’s Midnight Runners. Andra halvan lär vara en ”saucy, synth-heavy cabaret” av en sort vi inte har hört från Dexys tidigare. Oklart om det är bra eller dåliga nyheter men ointressant lär det inte bli. I höst kommer de dessutom till Sverige: Katalin i Uppsala 7 oktober och Södra Teatern i Stockholm 8 oktober.

Fem låtar: klockren danspop och lödig New York-rock



”ENJOY YOUR LIFE”

Romy

Robyn tog med Romy på en konsert med den amerikansk-kanadensiska singer-songwriterveteranen Beverly Glenn-Copeland i Stockholm. En av textraderna från låten ”La Vita” fastnade i The XX-medlemmens minne och blev grundidé till den här klockrena danspopsingeln.



”MERCEDES”

Sarah Klang

En låt som hon skrev till sin då ännu ofödda dotter är en av Sarah Klangs mest fulländade poplåtar hittills. Ny skiva lär vara på gång.

helskärm Galen Ayers och Paul Simonon har ett band ihop.

”ROOM AT THE TOP”

Galen & Paul

Paul Simonon från The Clash och Gorillaz med mera bor numera i Palma där han lite spontant började spela på gatorna ihop med sin vän singer-songwritern Galen Ayers (dotter till Kevin). Det hela utvecklade sig till ett Tony Visconti-producerat album som släpps i maj.



”NEW YORK COMEBACK”

Lucinda Williams

Lucinda Williams har fyllt 70 och firar det på bästa sätt: med ny musik. Här får hon fin hjälp i refrängen av ett par som heter Bruce och Patti. Andra gäster på kommande juni-plattan: Angel Olsen, Margo Price och Tommy Stinson med flera.



”THE FEAST OF SAINT VALENTINE”

Natalie Merchant

Det blir sällan de största rubrikerna när Natalie Merchant ger ut album men hon tål alltid att lyssnas på. Lite extra mycket så faktiskt på ”Keep your courage”, som släpptes förra veckan.



