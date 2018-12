Mariah Careys jullåt slår Spotifyrekord

Mariah Carey + FÖLJ

24 år efter att den släpptes har Mariah Careys jullåt "All I want for christmas is you" satt nytt rekord.

Låten har nämligen strömmats över tio miljoner gånger på Spotify under ett dygn, rapporterar Mirror.

Därmed slår Carey rapparen XXXTentacions rekord på 10,4 miljoner strömningar av låten "Sad!" från 19 juni i år, dagen efter att han dött i en skjutning.

Mariah Carey själv twittrar "Vänta, vad?" efter att hon nåtts av nyheten om rekordet som sattes på julafton, med totalt 10,8 miljoner strömningar. Carey skrev låten 1994, tillsammans med sin låtskrivarpartner Walter Afanasieff.

Albumet "Merry christmas", där låten finns med, har sålt i 14 miljoner exemplar. Mariah Carey turnerade nyligen med sin julshow och gjorde den 3 december en konsert i Scandinavium i Göteborg. Hon sade inför konserten att hon är förvånad att just "All I want for christmas" blivit en sådan succé.

– Jag vet inte varför den blivit så stor men det gör mig väldigt glad, speciellt eftersom det är den första julsången jag skrev. Jag blir väldigt stolt när personer kommer fram och berättar att den har blivit en del av deras jultradition. Om folk fortfarande vill höra den så vill jag fortfarande sjunga den, sade Carey till TT.

FAKTA Mariah Carey ✓ Den amerikanska sångerskan Mariah Carey är en av världens bäst säljande artister med över 200 miljoner sålda album och 18 topplaceringar på Billboardlistan. ✓ Hon slog igenom med sitt självbetitlade debutalbum "Mariah Carey" 1990, som gav henne hela fyra listettor på Billboard Hot 100. Sedan dess har hon släppt hits som "We belong together", "Without you" och "Hero". LÄS MER

