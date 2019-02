Gemytligt med Slash och Myles Kennedy



Sofia Bergström

1 mars 2019

KONSERT Slashs och Myles Kennedys gemensamma rocktåg lär knappast skrivas in i historieböckerna.

Men duon ger en pigg konsert som troligtvis inte lämnar någon besviken.

Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators

Plats: Annexet, Stockholm. Publik: 3500 (slutsålt). Längd: strax över två timmar. Bäst: Materialet från senaste albumet ”Living the dream” lyser klarast i kväll, särskilt ”Boulevard of broken hearts”. Sämst: Den tröga starten, som bland annat inkluderar trista ”Halo” och slätstrukna ”Standing in the sun”. Samt att flera gitarrsolon är på tok för utdragna.



Storleken har inte alltid betydelse.

I alla fall inte när det kommer till konserter.

Häromveckan bevittnade jag ett påkostat spektakel på Scandinavium i Göteborg när Ghost drog fram sitt absolut tyngsta scenproduktionsartilleri. Vilket förstås resulterade i en visuellt storstilad show som stundtals var överväldigande bra.

Men långt ifrån alla konserter behöver pompa och ståt.

Många av mina favoritkonserter har ägt rum på betydligt mindre lokaler, med intimare inramningar.

En torsdagskväll på Annexet fungerar det alldeles utmärkt med osminkade rockers i utslitna jeans och t-shirts framför en simpel backdrop.

Så länge det finns energi och stark scennärvaro.

Och det har Myles Kennedy, som i vanliga fall hanterar micken i rockbandet Alter Bridge, gott om.

Med stark pondus och oavbruten publikkontakt tar han sig an material från både Slashs självbetitlade soloabum och den gemensamma låtkistan – alltid med ett gigantiskt leende som säkert smittar av sig ända till sista raden.

Vapendragaren Saul ”Slash” Hudson är som vanligt lugn som en filbunke på scen.

I en ny intervju med polska nyhetskanalen Wirtualna Polska förklarar gitarrlegenden från Guns N’ Roses och Velvet Revolver att han gillar att hålla en låg profil:

– I don't play the big rock star guy very well. I'm not that guy. I just say, 'Fuck it — I just want to play.

Och det märks även i kväll.

Gitarrspelet står ständigt i fokus. Avslappnat vandrar 53-åringens fingrar längst med gitarrhalsen, till synes helt obrytt om vad som försiggår runt omkring.

När det är dags för solon – och det blir en hel del under konserten – går han emellertid fram till scenkanten för att bada i strålkastarljuset.

Han hoppar också runt lite sött under ”We’re all gonna die”, då för övrigt basisten Todd Kerns rycker in på sång.

Slash och Kennedy – och medlemmarna i kompbandet The Conspirators förstås – kompletterar varandra oerhört väl.

Samarbetet känns som mest kraftfullt under låtar från fjolårets ”Living the dream”, som också är deras bästa gemensamma album.

Konserten träffar knappast någon emotionell nerv, men allt som allt bjuds det på väl utförd rock i ett trevligt sammanhang.

FAKTA ALLA LÅTARNA 1. The call of the wild 2. Halo 3. Standing in the sun 4. Ghost 5. Back from cali 6. My antidote 7. Serve you right 8. Boulevard of broken hearts 9. Shadow life 10. We’re all gonna die 11. Doctor alibi 12. The great pretender 13. Wicked stone 14. Mind your manners 15. Driving rain 16. By the sword 17. Nightrain 18. Starlight 19. You’re a lie 20. World on fire Extranummer: 21. Avalon 22. Anastasia LÄS MER

