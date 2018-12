Metal + FÖLJ

Spellista: Den bästa och hetaste novembermusiken

Foto: RICKARD NILSSON Amon Amarths Johan Hegg ger järnet på Sweden Rock för fem år sen. Hur det lät på kontinentfestivalen Summer Breeze nyligen går att avnjuta på aktuella livedubbeln ”The pursuit of vikings…”, som du hör ett smakprov från på spellistan här nedan.

MUSIK 4 december 2018 18:51

SPELLISTA Välkommen till själva skärselden för varje musikälskare med vett och sans.

För när det lackar mot jul är det som att takt och ton upplöses i en sötsliskig kaskad av smäktande känsloyttringar och entusiastiska tomtehyllningar.

Här är nära nog 200 motsatser till just det. Samlade i en spellista garanterat fri från glöggmys och Mariah Carey.

Förvisso. Jag vill inte sticka ut den stora Grinchhakan här och kacka över andra människors decembermys. Skulle det vara så att Triad, Adolphson & Falk, Wham och Werner & Werner är din mest glimrande sinnebild av god helguppvärmning må det så vara. Mys på bara. Sleva upp mer glögg ur grytan, bygg ett pepparkakshus och fyra på staken.

Samtidigt är det något speciellt med den säsongsbundna musiken som gör att den är så mycket irriterande än andra tonsatta högtidsskildringar. Måhända för att den just är så förbannat repetitiv. År ut och år in är det ju liksom samma jävla pepparkaksgubbar som vandrar hand i hand längs vägen. En ständigt hjärtekrossad George Michael som drömmer sig tillbaka till tiden före nyss gångna tjugondag knut, en ständigt nötande helga natt som glänser över sjö och strand tills öronen får skavsår och grönkålssalladen åker hiss i vrångstrupen.



Visst finns det väl ett och annat undantag från denna regel. Visst går det ur bakfickan dra fram exempelvis King Diamond, Venom, tyska X-mas Project och en rad andra, men saken är att dessa inslag är ganska så aparta och avvikande. Inte minst då det handlar om kompositioner och versioner som måhända inte hyllar den kommande storhelgen, utan snarare bemöter den med ett cyniskt varggrin eller pekar på de avigsidor och klyftor som blir extra tydliga då decembermörkret är som mest kompakt. Och vare sig om det handlar om Dropkick Murphys mustigt skabrösa storfamiljsvisa ”The season’s upon us” eller Ebba Gröns ”Nu släckas tusen människoliv” handlar det om en motvikt till det traditionella, inte ett hyllande av en illusion som, handen på hjärtat, är ganska få förunnad.



Med detta i bakhuvudet är det ju fantastiskt att det ändå finns alternativ. Och som ett extra tomtefritt alternativ kan hugade då förslagsvis välja att lite närmare botanisera bland den tuffa musik som släpptes under november på en välkänd och världsdominerande streamingtjänst.

Och som sådan är den 198 bitar omfattande låtparaden en samling som knappast ger dig knäck i lurarna. Förutom ett fyrtal liveupptagningar med branschdominanter likt Amon Amarth, Volbeat, Accept och Opeth går det här förslagsvis att försmaka på kommande 2019-släpp från bland andra Evergrey och Beast In Black, förföras av Myrkurs säregna black metal-tokning, röja lägenheten dammfri till tonerna av Sick Of It All, samt hylla Chris Cornells minne via den anlöst vackra balladen ”When bad does good”.

Stenhårt blandas med halvmjukt och allt däremellan i en typisk genrebonanza där få lär gilla allt, men alla kan hitta något fräscht att digga.

Och som alltid – spela högt eller låt bli.



LYSSNA PÅ ÄLDRE MÅNADSLISTOR HÄR!



