My Chemical Romance är bästa medicinen mot melankoli

1. The foundations of decay 2. I’m not okay (I promise). 3 Give ’em hell, kid 4. Make room!!!! 5. Summertime 6. The only hope for me is you 7. Boy division 8. Na na na (Na na na na na na na na na) 9. It’s not a fashion statement, it’s a fucking deathwish 10. House of wolves 11. Welcome to the black parade 12. Ghost of you 13. Teenagers 14. Thank you for the venom 15. Destroya 16. Mama 17. Famous last words Extranummer: 18. Vampire money 19. Helena 20. The kids from yesterday