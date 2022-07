Mejla Sofia Bergström

LISTAN: Därför behövs fler kvinnor på våra metalscener

Sofia Bergström väljer fem saker i musikvärlden

Publicerad: I dag 06.30

Varje fredag turas musikredaktionens medarbetare om att dela med sig av åsikter, tips och nyheter.

Den här veckan reflekterar Sofia Bergström över representation på festivaler, svensk metaldominans och Panteras krystade comeback.

helskärm Fernanda Lira i Crypta och Tatiana Shmayluk i Jinjer var två av flera kvinnor som uppträdde på helgens upplaga av Gefle Metal Festival.

1. Därför behövs fler kvinnor på våra metalscener

Förra helgen gick Gefle Metal Festival av stapeln. Meshuggah golvade alla med sin troligtvis bästa spelning i karriären, Entombed bjöd in till roliga timman med en rad gästartister och LOK lät betydligt tyngre och tajtare än förväntat.

Men det är också viktigt att vi lyfter den skapliga representationen av kvinnor på festivalens tre scener. Under helgen bjöds publiken på starka framträdanden av bland andra Crypta, Jinjer, Frantic Amber, Gaupa och Konvent. Alltså akter som inte uteslutande består av cismän, vilket annars är det vanliga i metalsammanhang.

Det är oerhört viktigt att arrangörer och bokare tar ansvar och aktivt ser till att olika typer av musiker syns och hörs. Utan till exempel kvinnliga förebilder på våra scener blir det mer sannolikt att unga tjejer inte ser hårdrocken som en tänkbar sysselsättning eller ett karriärval. Och så kan vi ju inte ha det. Genren skulle bli så fattig då. Samma sak gäller förstås även transpersoner och ickebinära.

Det kan såklart alltid bli bättre. Men Gefle Metal Festival ligger helt klart i framkant i jämförelse med många andra festivaler och musikevenemang av det tyngre slaget.

helskärm Groove metal-bandet Pantera från Texas fick sitt stora genombrott med skivan ”Cowboys from hell” 1990. Bilden föreställer bandet runt 2000.

2. Behöver världen verkligen en Pantera-comeback?

Förra veckan kom nyheten att Pantera återförenas för en turné nästa år. Det blir det ikoniska groove metal-bandets första konserter sedan 2001.

Inga speldatum har släppts, men det står klart att sångaren Phil Anselmo och basisten Rex Brown kommer att få sällskap av gitarristen Zakk Wylde (Black Label Society) och trummisen Charlie Benante (Anthrax).

Nyheten tycks ha delat in hårdrockvärlden i två läger – för och emot återföreningen. Skeptikern i mig är tveksam till att Pantera återupplivas utan de avlidna originalmedlemmarna, tillika bröderna, Dimebag Darrell och Vinnie Paul i uppställningen. Det känns rentav smaklöst.

helskärm Nita Strauss (till vänster) på Alice Coopers spelning på Hovet i Stockholm september 2019.

3. Från Alice Cooper till Demi Lovato

Efter nästan ett decennium i skräckrockaren Alice Coopers tjänst går Nita Strauss vidare med nästa steg i karriären – som gitarrist i poprock-stjärnskottet Demi Lovatos liveband. Förra veckan gjorde Strauss sin debut i Lovatos crew med ett framträdande på Jimmy Kimmel Live!.

Ett stort grattis till Demi Lovato för en smart rekrytering. Strauss, som började sin professionella musikkarriär som medlem i tributebandet The Iron Maidens, har de senaste åren visat sig vara en av vår tids bästa gitarrister.

helskärm Albumomslaget till ”Au mileu de l’hiver”, mexikanska black metal-bandet Nostalghias senaste album.

4. Black metal för den sargade själen

Black metal är gissningsvis den subgenre som rymmer flest ensamvargar. Nostalghia hör till de oräkneliga akter som har sprungit ur en solitär musikers psyke.

Den mexikanska sångaren och multiinstrumentalisten Alex Becerra serverar sin black metal rejält kallskuren. Stämningsfulla melodier, stråkar, blås och idogt blottläggande av öppna sår gör nya skivan ”Au mileu de l’hiver” till en särdeles uppslitande upplevelse. När vedervärdig värmebölja stänger in i kroppen i ett hett fängelse fungerar den fint som kylbalsam.

helskärm De svenska metalbanden Witchery och Amon Amarth är aktuella med ny musik.

5. Svenska band fortsätter att dominera

Just nu är vi bortskämda med svensk metal av finaste snitt. Förra veckan släppte veteranerna i Mefisto den välsvarvade skapelsen ”Phosphorus” och i dag presenterar Witchery sitt åttonde album för omvärlden. ”Nightside” kan mycket väl vara deras bästa skiva hittills.

Inom kort kommer också Amon Amarths kraftfulla best ”The great heathen army”, som befäster kvintettens position som ett av Sveriges mest medryckande metalband. Duetten med Biff Byford (Saxon) – som självfallet är döpt till ”Saxons och vikings” – får du inte missa.

helskärm Banshee, eller Rachel Knight som hon egentligen heter, började släppa sin eklektiska trap metal på plattformen Tiktok.

Fem låtar: lömsk rock, Tiktok-metal och smutsig sludge



”NICE TO KNOW YOU”

Hippie Death Cult

Det ligger något i luften i Portland. Den amerikanska staden är inte bara grogrund för indierock, även flinka akter med förkärlek till stoner, doom och rock’n’roll växer som ogräs i den amerikanska halvmiljonstaden. Hippie Death Cult är ett av de främsta exemplen.



”SIREN”

Ştiu Nu Ştiu

På Facebook kategoriserar sig Ştiu Nu Ştiu (rumänska för ”jag vet att jag inte vet”) som ”scenkonst”. Men även på skiva bjuder rockbandet från Stockholm på stora upplevelser. På den här låten från nya skivan ”New sun” låter sångerskan Jessica Mengarelli onekligen som ett väsen som lockar en i fördärvet.



”EGOISTO”

Mantar

Efter besvikelsen ”Grungetown hooligans II” svalnade mina känslor för den tyska duon. Men ”Pain is forever and this is the end”, som rymmer den smutsigaste sludge du kan tänka dig, väcker gnistan på nytt. Hjärtat klappar ännu en gång i takt till Erinc Sakaryas och Hanno Klänhardts rytmiska metal.



”DEFENSE MECHANISM”

Demon Hunter feat. Max Cavalera

Mötet mellan det amerikanska metalbandet och den brasilianska thrashens gudfader är något i hästväg. Precis som med Cavalera Conspiracy läggs tonvikten vid en refräng som är extremt effektfull i sin enkelhet. Jag vill bara trasha sönder närmaste hotellrum.



”FAIRY METAL”

Banshee

Det borde inte gå att kombinera trap, elektronisk pop och black metal. Men Rachel Knight, som började släppa sin musik på Tiktok under namnet Banshee, kommer undan med det. Hon lever dessutom upp till sitt artistnamn och skriker som ett ondskefullt skogsrå som släcker din livsgnista så fort du vänder ryggen till.



LYSSNA PÅ LÅTARNA HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik