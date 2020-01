En värdig påminnelse om Mac Millers artisteri

avNatasha Azarmi

Publicerad: 24 januari 2020 kl. 07.00

Uppdaterad: 24 januari 2020 kl. 10.11

Foto: Brick Stowell Mac Miller skulle fyllt 28 i år.

ALBUM Det kan vara svårt att göra posthuma album rättvisa.

Men ”Circles” är ett vackert tillägg till Mac Millers diskografi.

++++

Mac Miller

Circles

Warner



HIPHOP ”Some people say they want to live forever/That's way too long, I'll just get through today”, rappar Mac Miller på ”Complicated”. Det är enkla ord om att ta en dag i taget, men efter Millers död får de en betydligt mer smärtsam innebörd.

Det gäller samtliga tolv låtar på ”Circles”, det sista albumet som rapparen jobbade på och uppföljaren till 2018 års ”Swimming”. Den två år gamla föregångaren kom bara någon månad innan 26-åringen gick bort. Musiken gick i ett långsamt tempo, men tack vare hans komplexa tankar kring livet och döden var den fängslande från början till slut.

”Circles” följer samma tema och är en värdig påminnelse om Millers sårbara artisteri. Mycket tack vare producenten Jon Brion (Fiona Apple, Frank Ocean, Kanye West) som började färdigställa albumet efter att ha fått välsignelse från musikerns familj.

Här berättar han om klottret i hjärnan, som ofta handlar om att känna sig ensam, otillräcklig och slutkörd. Produktionen är lågmäld och ger utrymme till Millers släpiga röst. Han växlar flitigt mellan sentimental rap och svävande sång och låter som vackrast i det inledande titelspåret.

Men i mörkret hittar han också glimtar av ljus. ”There's no reason to be so down/I'd rather fly around like it's no ground”, sjunger han på fina ”Hands”.

Hoppfulla textrader som i efterhand blir det mest hjärtskärande Mac Miller har skrivit.

BÄSTA SPÅR: ”Circles”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

LÄS OCKSÅ Mac Millers album släpps efter hans död

LÄS OCKSÅ Stjärnorna hyllade Mac Miller

Publicerad: 24 januari 2020 kl. 07.00