”Vi kommer att vara bättre än någonsin”

Jens Andersson

Ålder: 49.

Familj: Fru och dotter.

Bor: Lägenhet i Malmö.

Gör i The Ark: Keyboardist.

Gjort efter The Ark: Har egna bandet Stereo Explosion ihop med Jepson och Martin. Tillsammans med dem var han även med i musikalen om skånske rocksångaren Kal P Dal som sattes upp i Malmö 2012. Har bland annat spelat bas med Hasse Andersson och driver en studio i Malmö ihop med Jepson. Duon har bland annat skrivit en låt åt Malmö Redhawks. Senaste projektet är musik till föreställningen ”Pinocchio” i Sundsvall, i regi av gamle The Ark-trummisen Martin Rosengarten.

Martin Axén

Ålder: 46.

Familj: Fru och två barn.

Bor: Hus på landet i östra Skåne, ibland i Malmö.

Gör i The Ark: Gitarrist.

Gjort efter The Ark: Inledde karriären efter bandet med att starta upp en import av tjeckisk öl, parallellt med Kal P Dal-musikalen. Halkade in i krogbranschen och driver nu restaurangerna Far I Hatten och Grand samt ölbaren Pivo i Malmö. Medlem i Stereo Explosion.

Mikael Jepson

Ålder: 45.

Familj: Fru, två barn och en katt.

Bor: Hus i skånska Glumslöv.

Gör i The Ark: Gitarrist.

Gjort efter The Ark: Har egna designmärket Design by Jepson och formger hyllor och tyger. Även låtskrivare och producent ihop med Jens. Håller dessutom på med diverse konstprojekt och anordnar event, allt enligt devisen ”många kulturbäckar små”. Var med i Kal P Dal-musikalen och är medlem i Stereo Explosion.

Lasse ”Leari” Ljungberg

Ålder: 42.

Familj: Fru och två döttrar.

Bor: Lägenhet i Malmö.

Gör i The Ark: Basist.

Gjort efter The Ark: Kände sig klar med att vara professionell musiker och utbildade sig till tandtekniker. ”Det blev så av en händelse. Tandteknik är väldigt konstnärligt och man hjälper folk.” Driver nu eget tandtekniklabb i Malmö.

Ola Salo

Ålder: 42.

Familj: Fru och två döttrar.

Bor: Hus på landet i Skåne, lägenhet i Malmö.

Gör i The Ark: Sångare.

Gjort efter The Ark: Spelat i musikalerna ”Jesus Christ Superstar” och ”Hedwig and the angry inch”, skrivit rockoperan ”Kult”, varit programledare för Melodifestivalen och varit med i ”Så mycket bättre, ”Stjärnornas stjärna” och på "Diggiloo”-turnén. Det senaste året har Ola spelat krogshowen ”It takes a fool to remain sane”, baserad på The Ark-låtar, i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Sylvester Schlegel

Ålder: 43.

Familj: Sambo och son.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Gör i The Ark: Trummis.

Gjort efter The Ark: Har släppt två soloalbum, ett tredje kommer i april. Ställde upp i Melodifestivalen 2014 med låten ”Bygdens son”. Är trummis i Augustifamiljen som under flera år var husband i ”På spåret”. Har även turnerat som musiker i Mia Skäringers show.