”Vissa av låtarna är för jobbiga att lyssna på”

Ålder: 43.

Familj: Pojkvän samt två söner, 17 och 12 år.

Bor: Stockholm.

Karriär i korthet: Växte upp i Sölvesborg, bildade 1997 bandet First Floor Power i Malmö som släppte albumen ”There is hope” (2001) och ”Nerves” (2003). Sjöng duett med Karin Dreijer i ”You take my breath away” på The Knifes album ”Deep cuts” 2003. Solodebuterade med albumet ”Love and youth” 2005 som fick priset för ”årets pop” på P3 Guld. Har sedan dess släppt albumen ”Hardships!” (2009), ”Demand the impossible” (2013, belönat med tre Grammisar) och ”Exorcism” (2018). Skrev musik till dansföreställningen ”I’m not looking back” på Dansens Hus i Stockholm, vilken gavs ut som albumet ”Blazing” 2011. Har även skrivit musik till teater och tv-draman. Hösten 2018 satte hon upp föreställningen ”Who’s afraid of Jenny Wilson” på Dramaten i Stockholm.

Aktuell med: Nya albumet ”Trauma”, hennes första på svenska, som släpps i dag. Spelar i Göteborg 17 maj, Stockholm 18 maj och Malmö 25 juli. Skriver musik till Malmö Stadsteaters uppsättning av ”Orlando” som går upp i höst, där hon även kommer att vara med på scen.