Roxette bjuder på fina minnen från arkivet

Av: Natasha Azarmi

Publicerad: 11 december 2020 kl. 07.00

Uppdaterad: 11 december 2020 kl. 09.33

Foto: Viktor Flumé Per Gessle beskriver ”Bag of trix” som ”många minnen och mycket glädje”.

ALBUM Samlingsalbumen ”Bag of trix” har ett stort och nostalgiskt värde.

Framför allt visar de två personer med utomordentlig kemi, som trots utmaningar alltid hittade glädje i studion.

++++

Roxette

Bag of trix - music from the vaults

Roxette Recordings/Parlophone/Warner



POP 1995 åkte Roxette till Abbey Road Studios i London för att spela in fyra låtar.

Det var egentligen en turbulent tid för Per Gessle och Marie Fredriksson. Året innan ville duons amerikanska skivbolag inte ge ut ”Crash! Boom! Bang!” på traditionellt vis.

Albumet släpptes i stället i en förkortad version som bara gick att köpa på McDonald's, något som fick både fans och skivförsäljare att rasa.

Duon själva var handfallna, de visste inte hur de skulle gå vidare och bestämde sig för att ta en längre paus.

Låtarna från Abbey Road blev något av det sista de spelade in tillsammans på flera år. Det är också dessa som bäst skildrar vad ”Bag of trix”, fyra volymer material från bandets stora musikarkiv, vill förmedla.

Per Gessle har letat bland gamla inspelningar och grävt fram en godispåse med råa demos, outtakes och livematerial. Han beskriver det själv med orden: ”Många minnen och mycket glädje. Förhoppningsvis inte bara för mig men också för alla som är intresserade av vad Roxette handlar om”.

”Bag of trix” visar två personer som brann för sin musik och som hade väldigt roligt tillsammans under tiden, oavsett vad som hände bortom scenen eller studion. Lyssna bara på Abbey Road-inspelningen av ”The look”.

Eller demoversionen av ”Hotblooded” från 1990 som är något av det mest glädjerika Roxette hann spela in. Det låter spontant och lekfullt, samtidigt som deras musikaliska precision alltid finns närvarande.

Och det kvittar hur många gånger man hört den förr, här slås man fortfarande och ständigt av Marie Fredrikssons enorma röst.

Skärpan i den är slående, särskilt i liveinspelningen av balladen ”Cry” från Norrköping vintern 1988. Det är en av albumens främsta pärlor, också för att den så fint fångar upp publikens stora jubel.

För ”Bag of trix” handlar inte om bandets bästa eller snyggaste inspelningar.

Samlingen har ett annat, mer nostalgiskt, värde.

Framför allt är det en möjlighet för fansen att få komma nära Roxette för kanske en sista gång.



FAKTA Bonus BÄSTA SPÅR: ”Cry” är ett magiskt liveögonblick.

VISSTE DU ATT… 1995 blev Roxette det andra bandet någonsin att få spela i Kina. Wham var det första.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Tourism”, som även den innehåller flera fina livespår. LÄS MER

Publicerad: 11 december 2020 kl. 07.00