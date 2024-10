Livsbejakande disco med Kylie Minogue

Publicerad 06.45

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Kylie Minogues karriär har fått ny vind i seglen tack vare en Tiktok-succé och ännu en musikalisk pånyttfödelse.

ALBUM Med ”Tension II” dansar Kylie Minogue vidare på vågen av inspiration från föregångaren.

Musiken är en påminnelse om sångerskans inflytande på dagens pop. Men också ett kvitto på att ingen gör Kylie-disco som Kylie själv.



Kylie Minogue

Tension II

Epic/Sony

expand-left helskärm



POP I samband med Kylie Minogues förra album ”Tension” blev sommarhiten ”Padam padam” föremål för hundratusentals videor och memes på Tiktok. Låtens titel kommer från Edith Piafs sång med samma namn. I Minogues tappning är den hjärtslagshärmande onomatopoetisk. Men orden har också börjat användas av fansen som en fras som passar in på lite vad som helst.

Tack vare Tiktok-hajpen och ett av karriärens bästa album nådde den australiensiska popstjärnan några av sina högsta listplaceringar på ett decennium. Nästa sommar kommer ”Tension”-turnén, Minogues största sedan 2011, till Stockholm och Avicii Arena som ett av elva europeiska stopp.

Uppföljaren, ”Tension II”, är en ny påminnelse om Kylie Minogues oproportionerliga påverkan på dagens pop. Troye Sivan, Dua Lipa och Carly Rae Jepsen är bara några av de artister som på olika sätt har adopterat hennes arv. När Minogue nu återvänder blir det dock uppenbart att ingen gör bättre Kylie-disco än Kylie själv.

På sjuttonde (!) albumet balanserar 56-åringen precis som senast perfekt mellan nostalgi och samtid. Hennes nasala stämma och fläckfria leverans sitter som limmad i en imponerande vital musikalisk fond. Disco, pop, tropical house, små fläktar av french touch – och nya Tiktok-försök som är ganska lätta att blunda för i sammanhanget – smälter samman till en förförisk disco, en oförglömlig lördagsnatt som aldrig borde få ta slut.

Här finns kanske ingen ”Padam padam” – men massor i ungefär samma körsbärsröda färgskala.

”Shoulda left ya” har romantiska Taylor Swift-kvaliteter. ”Diamonds” är ett rart småsyskon till den oförglömliga 00-talshiten ”Can’t get you out of my head”. ”Dance to the music” klistrig, stråkförsedd och livsbejakande discopop.

Precis som senast tar Kylie även svensk hjälp i studion – den här gången av den odiskutabla Tove Lo. När de två artisterna introducerar sig för varandra medelst stjärntecken i singelduetten ”My oh my” uppstår stor charm.

I grunden finns också hela tiden ett stråk av sorg. Raspet i rösten som åren skänkt sångerskan gör henne bara mer trovärdig i rollen som sorgkantad discodrottning.

BÄSTA SPÅR: ”Dance to the music”.



LÄS FLER SKIVRECENSIONER HÄR!



LÄS ÄLDRE SKIVRECENSIONER HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook, Instagram, X, Threads och Spotify för full koll på allt inom musik