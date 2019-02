Twenty One Pilots är den nya tidens band

1. Jumpsuit 2. Levitate 3. Fairly local 4. Stressed out 5. Heathens 6. We don't believe what's on TV 7. The judge 8. Cut my lip 9. Lane boy 10. Nico and the niners 11. Neon gravestones 12. Bandito 13. Pet cheetah 14. Holding on to you 15. Ride 16. My blood 17. Morph 18. Car radio Extranummer: 19. Chlorine 20. Leave the City 21. Trees