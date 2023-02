Marit Bergman om klimatångest – och ”mirakeldottern”

”På spåret”-aktuella artisten om nya skivan och att bli mamma igen som 42-åring

Av: Björn Berglund/TT

Publicerad: I dag 05.00 Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

En mirakeldotter, en pandemi och många undergångstankar senare är Marit Bergman tillbaka med ett nytt album.

– Jag ville göra det här så vackert som det någonsin går, säger hon.

Förra skivan var Marit Bergmans första på svenska och den tog sju år att få ur sig. Tanken var att det skulle gå fortare den här gången. Men så kom en smärtsam separation. Och ett till barn. Och så en pandemi på det.

– Det tar väl typ sju år för kroppens alla celler att bytas ut. Så det blir egentligen en ganska perfekt intervall. Då tänker jag att jag automatiskt har något nytt att berätta, säger Marit Bergman.

Nästa vecka kommer i alla fall nya skivan ”Här kommer vargen”. Precis som tidigare är låttexterna personliga och detaljerade. Hon försöker alltid att skriva så sant som det bara går utifrån hur livet är just nu, förklarar hon. Vilket betyder en medelålders småbarnsförälder med grav klimatångest.

– Att vara småbarnsförälder när vi lever mitt uppe i det sjätte massutdöendet. Det är det som ligger längst fram i huvudet och i hjärtat. Hur fan ska man förhålla sig till det? Det går ju nästan inte. Man tittar på sina små barn och bara, jaha, varsågoda, säger hon.

– Sedan har jag försökt att aktivt skriva in lite ljus och hopp och framåtanda, både musikaliskt och textmässigt. Men det är ju ledset i grunden. Det har varit ganska mycket som har varit tungt de senaste åren.

helskärm Att göra musik om klimatångesten gör inte att den lindras för Marit Bergman. "Om någon står och hugger dig med en yxa så hjälper det ju inte jättemycket att du skriver en låt om det", säger hon.

”Fan lite mer mirakel”

Att bli mamma på nytt var inget hon hade räknat med. Hon var nyseparerad, 42 år gammal och hon hade redan gått igenom sorgen inför att inte få fler barn.

– Men så åkte jag till Göteborg. Och som vi alla vet så är ju alla lite slampiga av sig där. Så jag träffade en kille, som jag blev kär i. Det tog fyra månader och så var jag gravid.

– Alla barn är ju mirakel, men hon är fan lite mer mirakel än andra.

Att få barn igen har tvingat henne att jobba ännu effektivare. Det går helt enkelt inte att ”lalla runt” för då blir inget gjort.

– Och rent krasst, nu har jag två barn att försörja. Då kommer det någon som säger att jag får jättebra betalt för att skriva teatermusik i ett halvår. Då kanske jag har gjort det i stället för att skriva in min egen musik, säger hon.

Efter pandemin kände hon också mer tacksamhet än någonsin tidigare när hon spelade in nya albumet.

– Ett tag visste man ju inte om man ens får vara i studion tillsammans eller om jag får ha musiker eller hur blir det. Jag har inte vetat om det här kommer kunna fortsätta vara mitt jobb.

helskärm Berättarjaget på Marit Bergmans nya skiva är en medelålders småbarnsförälder med grav klimatångest. "Jag har alltid försökt att skriva så sant som möjligt från där jag befinner mig", säger hon.

”Vill ha det vackraste”

helskärm Marit Bergman ger ut nya albumet "Här kommer vargen" nästa vecka.

Samtidigt som texterna drivs av undergångskänslor ville hon göra musiken vacker med poprefränger, blås, stråkar och analoga Juno-syntar – allt som hon gillar.

– Jag tänkte att jag bara ville göra så vackert som det någonsin går. Jag vill ha det vackraste och det bästa och ta in allting som jag tycker är vackert. Ibland kanske det gränsar till pekoral och melodram, men det får vara så, säger hon.

På något sätt handlar det om att hedra musiken och människan, förklarar hon, och tillägger i nästa stund att det kanske låter lite högtravande.

– Men om du sitter på Konserthuset och tittar på alla musikerna, och så börjar du fundera på all tid och kunskap som har gått in i att människor kan göra musik. Det är ju en fantastisk sak, och jag vill anstränga mig till mitt absolut yttersta för att göra ett album som är allting som jag har lärt mig under de senaste 47 åren.

helskärm Marit Bergman, hemma i trakterna kring Bredäng. "Jag är väldigt, väldigt mycket här. Och jag tycker väldigt, väldigt mycket om att vara här", säger hon.

Mer politiskt aktiv

I april väntar en miniturné med tre datum. Om det blir mer är inte bestämt än. Annars är planen för framtiden att ägna sig mer åt klimataktivism.

– Jag försöker komma på under vilken form jag bäst ska organisera mig tillsammans med andra. Jag försöker kampanja lite för Naturskyddsföreningen och jag ska försöka bli mer aktiv politiskt själv också.

Det hade kanske också varit skönt att inte vänta så länge innan hon släpper nytt nästa gång.

– Man måste ju lära sig branschen igen på något vis varje gång, och det är ju lite segt. Det hade varit skönt om man hade fått lite rull på det nån gång, så att man inte slipper förstå alla sina nya jävla format.

TT: Har du skaffat Tiktok?

– Jag har faktiskt reggat mig där men jag har inte lagt upp något än. Och jag är också lite rädd för att ens öppna appen, det känns som ett gift. Mina barn får inte ha Tiktok så då undrar jag varför jag ska få det.

”Här kommer vargen” släpps den 17 februari.

helskärm Marit Bergman, aktuell med ny musik.