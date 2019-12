Camila Cabello

En Disney-version av Rihanna

Camila Cabello övertygar inte på nya skivan

avMarkus Larsson

6 december 2019 07:00

Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN I veckan visade siffror från Spotify att ”Señorita” med Camila Cabello och Shawn Mendes är årets mest strömmade låt på musiktjänsten. Det innebär över en miljard strömmar.

ALBUM Hon har hitsen ”Havana” och ”Señorita”

Men sedan då?

++

Camila Cabello

Romance

Epic/Sony



POP Under inspelningarna använde Camila Cabello ”mood boards”.

De bestod av bilder på olika par som kysstes. Det hjälpte 22-åringen från Havanna i Kuba att hålla reda på albumets stämning och riktning.

Målet var att skapa ett album om det komplicerade ämnet ”romantik”. På många vis passar den in perfekt i mallen för ett popalbum på 2000-talet.

Det innebär en mindre buffelhjord av låtskrivare och producenter, varav några stycken är svenskar. Det innebär att nästan hälften av låtarna redan har släppts som singlar, däribland megahiten och duetten ”Señorita” med nuvarande pojkvännen Shawn Mendes. Det innebär att musiken säger mer om vad andra artister har gjort förut än vem Camila Cabello är och vill vara i dag.

Det är svårt att inte förknippa henne med ”Havana”. På den singeln från 2017 gick hon från att vara en tidigare medlem i gruppen Fifth Harmony till popkomet. Något som har en lika direkt karaktär finns inte på ”Romance”, men däremot samplar hon ”All that she wants” med Ace Of Base i ”Liar”. Var det verkligen nödvändigt? Det borde finnas ett FN-beslut som förbjuder världen att återanvända den delen av 90-talet.

Det är lättare att beskriva Camila Cabellos musik utifrån hur många strömmar eller likes som hitsen har fått. Siffror och den eventuella framgången som de signalerar är låtarnas enda valuta.

Cabello gömmer de bästa spåren mot slutet. De har åtminstone ett mer personligt fingeravtryck. De är mörkare, dovare och kulminerar i balladen ”This love” där den som saknat hennes ”nanana”-hook från ”Havana” får en liten tidig julklapp.

”Romance” avslutas sedan med en innerlig hyllning till Camila Cabellos första kärlek, hennes egen far.

Då är det även lättare att sätta fingret på vem hon är rent musikaliskt.

En Disney-version av Rihanna.



FAKTA BONUS BÄSTA SPÅR: ”This love”. En snällare version av Rihannas ”Love on the brain”. Inte ett enda ”fuck” uttalas högt. VISSTE DU ATT... singeln ”Señorita” skrevs av åtta personer och tog över 15 månader att bli klar? LYSSNA OCKSÅ PÅ: ”Anti” med Rihanna, ett av 10-talets bästa album. LÄS MER

