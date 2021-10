Veckans spellista: välkommen till höstrusket

helskärm The Killers har lite överraskande gjort en av årets bästa låtar.

SPELLISTA Att The Killers lite i skymundan släpper lysande musik är bara en anledning att sjunka ner i djup höstamericana.



”BAD RELIGION”

Cat Power

”If it brings me to my knees, it’s a bad religion.” Kan inte tänka mig något mer passande än att Cat Power tolkar Frank Ocean.



”MY FATHER’S DAUGHTER”

Olivia Vedder, Eddie Vedder, Glen Hansard

Måste nog ses som det vackra ledmotivet till Sean Penns film ”Flag day”.



”CARBON”

Strand Of Oaks

På nya albumet ”In heaven” fortsätter Timothy Showalter att skriva de där låtarna som inte The Waterboys eller My Morning Jacket gör längre.



”WASTED DAYS”

John Mellencamp feat. Bruce Springsteen

Det enda märkliga är att John och Bruce väntat tills november i sina respektive liv innan de väljer att släppa en låt tillsammans. ”Wasted days” påminner framför allt om Warren Zevon.



”MIDNIGHT TRAIN TO GEORGIA”

Jason Isbell And The 400 Unit, Brittney Spencer, John Paul White

Ingen får egentligen göra låten utom Gladys Knight And The Pips. Isbell har dock ett frikort.



”RIGHT ON TIME”

Brandi Carlisle

Balladen hade kunnat vara inspelad av en annan och snart albumaktuell artist. Kalla det för Adele-americana.



”MINST DÅLIGA NU”

David Ritschard

Bajencountry som vinner Allsvenskan oavsett hur det går för fotbollslaget.



”WE SHALL LIVE AGAIN”

The Felice Brothers

Den smått makalösa avslutningen på senaste skivan ”From dreams to dust”.



”QUIET TOWN”

The Killers

Gruppens bästa låt sedan ”When we were young”.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



