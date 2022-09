Björks biologiska dansmusik är bländande

BÄSTA SPÅR: ”Sorrowful soil”, ”Ancestress”, ”Fagurt er í fjörðum”, ”Allow”, ”Her mother’s house”. Att välja enskilda stunder blir ungefär som att peka på detaljer i en landskapsmålning.

VISSTE DU ATT… Björk även är aktuell med nya podden ”Sonic symbolism”? Isländskan har grävt i arkiven och gjort en serie om sin diskografi. Hon tar oss igenom albumen, ett i taget.

LYSSNA OCKSÅ PÅ: Damon Albarns ”The nearer the fountain, more pure the stream flows” från i fjol. Albumet tog form på Island och är Albarns ledmotiv till landskapet.