Min sista utpost är popmusiken

expand-left helskärm Frank Ocean på Bråvalla 2013. Än en gång får han betraktas som årets mest efterlängtade.

KRÖNIKA I allmänt förskräckliga tider förstärks popmusikens roll som en tillflyktsort i periferin.

Vi står inför ett fantastiskt musikår – om bara några långvariga drömmar slår in.

I ”Den sista utposten”, Cecilia Heikkiläs underbara och precis lagom existentiella barnbok, letar en liten björn och hans morfar efter världens finaste plats. Den ligger på andra sidan havet, mellan berg av is och bottenlösa sjöar. Där finns vilda djur och bullret är bytt mot fågelkvitter. På sommaren luktar allt av varma barr.

Min dragning till popmusiken påminner om björnarnas jakt på en tillflyktsort i periferin. När 2023 blev ännu ett förskräckligt år på alla plan visade sig popmusiken än en gång från sin bästa sida. Det kan verka futtigt. Men tanken på att bli lika rörd av någonting som Blurs återkomst ”The ballad of Darren”, förtrollas av en text lika vacker som The Streets Fred Again-samarbete ”Mike (desert island duvet)” eller relatera till en betraktelse lika sann som Frickys ”Nattbuss” gör mig uppriktigt exalterad.

2024 har potential att bli ett än mer fantastiskt musikår – om bara några långvariga drömmar slår in.

Den kroniskt frånvarande Frank Ocean har varit sällsynt närvarande på sociala medier. Det är svårt att veta exakt vad som går att utläsa av suddiga selfies, bilder på bilars kontrollpaneler eller den nya minut av musik som faktiskt delades i november. Sannolikt har den svåra perfektionisten spelat in oceaner av musik sedan senaste albumet ”Blonde” 2016. I slutändan handlar det om en sållningsprocess, vilken musik Frank faktiskt väljer att ge ut.

I år firar Rihanna åtta års tystnad sedan hörnstenen ”Anti”. Det kan jämföras med att artisten från Barbados i början av karriären höll The Beatles-esque utgivningstakt: sju album på åtta år. Säg den aspirerande låtskrivare eller producent som inte har varit på en ”writing camp” för mytomspunna ”R9” (som fansen redan har döpt albumet till).

Strax före årsskiftet kom nyheten om att Vampire Weekends nya album, uppföljaren till den förtjusande ”Father of the bride”, är färdiginspelat. Enligt uppgift har sångaren Ezra Koenig tagit raga-sånglektioner med Terry Riley på den japanska landsbygden.

Addera kommande album med bland andra The Libertines, 070 Shake, Adrianne Lenker och Little Jinder.

Världens finaste plats kom som ett vykort till morfar björn när han fortfarande var ung. ”Fast jag aldrig hade hört talas om den sista utposten förut så längtade jag dit”, säger lilla björn.

På samma sätt längtar jag allra mest efter de okända bergen vid horisonten – musiken som jag inte visste fanns.



4 x tips: ännu mer att se fram emot

expand-left helskärm Ariana Grande på Friends Arena 2017. I dag släpper hon sin första singel som soloartist sedan albumet ”Positions” (2020).

Ny Ariana Grande

Det är svårt att tänka sig en mer storslagen start på popåret än en ny låt från Ariana Grande. Med albumen ”Sweetener” och ”Thank u, next” byggde Grande om både karriären och den moderna populärmusiken till någonting lätt och lekfullt. Bara titeln på singeln ”Yes, and?”, som släpps i dag, lovar ju massor. Sjunde albumet innehåller gissningsvis låtar skrivna tillsammans med svenskarna Max Martin och Ilya Salmanzadeh, som båda har synts i teasers.

expand-left helskärm SZA släpper album under smeknamnet ”Lana” 2024.

SZA håller oss på halster

2022 gav SZA ut albumet ”SOS” i årets elfte timme och 2023 pekade mycket på att någonting liknande skulle ske, men i stället gjorde hon ”en Kanye”. Efter att ha ställt till med rabalder om att någonting skulle hända blev det plötsligt tyst. När som helst torde ändå skivan ”Lana” landa. I tidens anda är det en utbyggnad av senaste albumet men samtidigt – åtminstone enligt artisten själv – någonting sprillans nytt.

expand-left helskärm Italofilen Ezra Koenig i Vampire Weekend, nu aktuella med en ny, limiterad livevinyl.

Pasta och pop med Vampire Weekend

Den andra delen av Vampire Weekends limiterade livevinylserie ”Frog on the bass drum” har landat. Den här gången åker vi till Milano för en konsert 9 juli 2019, då bandet för första och hittills enda gången spelade den charmerande ”Bambina” två gånger. ”Una notte a Milano con Vampire Weekend” inkluderar även ett nostalgiskt nyhetsbrev där vi får ta del av basisten Chris Baios recept på lamm-pappardelle.

expand-left helskärm Jamie XX under en lysande spelning på Way Out West sommaren 2022.

Jamie XX x Chanel

Jamie XX tonsätter Chanel Coco Crushs senaste kampanj. Oavsett vad man tycker om att gränsen mellan konst och reklam suddas ut är det svårt att värja sig mot nya låten ”It’s so good”. Som så ofta med Jamie XX handlar det om dansmusik som utspelar sig under bar himmel. Som följer den sista kvällssolen genom natten och hela vägen till gryningen. En lika euforisk som klädsamt återhållen pärla.



