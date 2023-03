First Aid Kit är briljanta från början till slut

1. Palomino 2. Angel 3. It’s a shame 4. Fallen snow 5. Stay gold 6. The last one 7. Rebel heart 8. The lion’s roar 9. Nobody knows 10. Wolf 11. Wild horses II (med Sarah Klang) 12. Ghost town 13. Helplessly hoping (Crosby, Stills & Nash-cover med Isak Söderberg) 14. Hem of her dress 15. A feeling that never came 16. Emmylou 17. Fireworks Extranummer: 18. Out of my head 19. Master pretender 20. My silver lining