Mängder att se fram emot under skivhösten

expand-left helskärm Miriam Bryant, Benjamin Ingrosso, Anna Järvinen och Thåström är fyra svenska artister som släpper album i höst.

KRÖNIKA Namn som Coldplay, Thåström, Miriam Bryant, Benjamin Ingrosso och Katy Perry vet vi redan nu har nya album på gång.

Intensiva rykten går dessutom om bland andra Cardi B, Drake, Rihanna och Lil Nas X.

Det ser med andra ord ut att bli ännu en händelserik skivhöst.

Vi är halvvägs in i september, av tradition en av årets mest intensiva månader för skivsläpp, men i år verkar hela hösten bli tämligen välfylld av nya album från tunga namn.

Tittar vi på storstjärnor kommer Katy Perry (”143”) redan nästa vecka. I oktober väntar bland annat Coldplay (”Moon music”, 4/10), The Offspring (”Supercharged”, 11/10), Shawn Mendes (”Shawn”, 18/10), Finneas, Leon Bridges, Rag’n’bone Man och Bastille.

I november blir det nytt från Snoop Dogg, Primal Scream och Dolly Parton.

Men i vanlig ordning håller många av de största på sina släppdatum in i det sista. Överraskningar kan vi således räkna kallt med. Några av de jättenamn som det surras allra mest om vad gäller troliga album i höst är emellertid Lady Gaga, Cardi B, Lil Nas X och Rihanna.

Ett gemensamt album med Drake och Partynextdoor har varit på gång ett tag och enligt vissa källor kan det komma redan i oktober.

Däremot ser det ut som att The Cure, vars ”Songs of a lost world” har nämnts i den här sortens texter i flera år, släpper tidigast 2025.

På den svenska sidan vet vi att det kommer album med bland andra Johnossi, Isak Danielson och Rebecca & Fiona i september. Benjamin Ingrossos ”Pink velvet theatre” lär inte passera obemärkt 25 oktober och den månaden bjuder även på nytt från bland andra Gustaf Norén, Ellen Krauss, Goat, Abstract Crimewave (Jocke Åhlund och Björn Yttling) och Anna Järvinen.

Men också våra inhemska artister har lärt sig mörka exakt när de tänker ge ut nytt. Vi vet dock att den imponerande uppställningen Oskar Linnros, Thåström, Per Gessle, Viktor Norén, Avantgardet, Uno Svenningsson, Miriam Bryant, Erik Lundin, Daniel Adams-Ray, Kleerup, Love Antell och Sara Zacharias samtliga ämnar få ut nya så kallade fullängdare innan årets slut.

Om jag avslutningsvis även tillåts nämna några plattor som jag personligen ser fram emot lite extra får det bli Jamie XX (”In waves”, 20/9), H Self och The Tarantula Waltz (båda 27/9), The Hard Quartet (supergrupp med bland andra Stephen Malkmus, 18/10), Peter Perrett (”The cleansing”, 1/11) och Willie Nelson (coverskivan ”Last leaf on the tree”, 11/11).

4 tips: legendarisk protopunk och löften från Lorde

expand-left helskärm Lorde på Lollapalooza i Stockholm 2022.

Kryptiska Lorde

Det är tre år sedan senaste albumet och Lorde har en längre tid teasat sina fans med kryptiska uppdateringar om ny musik som hon skapat med bland andra Blood Orange-mannen Dev Hynes. I fjol premiärspelade stjärnan från Nya Zeeland låtarna ”Silver moon” och ”Invisible ink” live och i somras kom det rentav ett litet, med betoning på litet, smakprov: knappt två sekunder på Instagram. Kanske betyder det ett fjärde album redan i höst. Intressant lär det hur som helst bli.

expand-left helskärm I höst väljs MC5 in i Rock’n’roll Hall of Fame. Då släpps dessutom bandets fjärde och sista album, i regi av Wayne Kramer.

Ett sista farväl från MC5

Få band lade större del av grunden till punk än MC5, i skarven mellan 60- och 70-tal. Gitarristen Wayne Kramer har på olika sätt hållit liv i Detroit-revolutionärernas minne sedan dess och sista projektet innan han gick bort i vintras blev en fjärde MC5-skiva, 53 år senare. ”Heavy lifting” släpps 18 oktober och vi ska kanske inte vänta oss mirakel men det är Bob Ezrin som har producerat och singeln ”Can’t be found” låter inte så dum.

expand-left helskärm Laura Marlig släpper i höst sitt åttonde album.

Nya perspektiv med Laura Marling

Laura Marling framstår mer och mer som det finaste den brittiska singer-songwriter-scenen genererat de senaste 15 åren. Otaliga tunga musikpriser stärker den tesen men det räcker att lyssna på allt hon gjort, en sällsynt gedigen svit av skira melodier och drabbande lyrik. 25 oktober kommer album nummer åtta, ”Patterns in repeat”, som av två singlar att döma kan bli ännu ett intimt storverk. Delvis skrivet ur ett nytt perspektiv då Marling i fjol fick sitt första barn.

expand-left helskärm Lone Justice på 80-talet: Ryan Hedgecock, Maria McKee, Don Heffington och Marvin Etzioni.

Lone Justice återvänder

Lone Justice hann bara med två fina album med sin så kallade cowpunk innan Maria McKee lämnade för att göra ännu större saker solo. Men de fick fans som Tom Petty och Dolly Parton och ett förbandgig på U2:s ”The Joshua tree”-turné. Självaste Carola gjorde en cover på ”I found love”. 37 år senare är Los Angeles-bandet tillbaka med ihopsamlade gamla och nya låtar. 25 oktober släpps ”Viva Lone Justice” och singeln ”Jenny Jenkins” lovar gott.



