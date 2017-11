Jill Johnson glänser i en magnifik show

GÖTEBORG. I sin magnifika föreställning "That's life" färdar Jill Johnson oss genom årtionden och Amerikas största musikaliska röster.

Men den starkast lysande stjärnan är Johnson själv.

FAKTA Jill Johnson +++++ Plats: The Theatre Gothia Towers, Göteborg. Publik: 1280 (utsålt). Längd: 1 timme och 25 minuter. Bäst: Det finns mycket att välja på. Men främst Johnsons tolkningar av Frank Sinatras "Fly me to the moon" och "New York, New York", samt hennes Dolly Parton-medley. Sämst: Några brister är betydligt mycket svårare att finna. Läs mer

Det blir allt vanligare för folkkära svenska artister att ställa till med storslagna shower. Men en sak är säker; få gör det som Jill Johnson .

På scen har hon med sig ett 18-mannaband beståendes av några av landets toppmusiker. Bland andra stornamn finns Stefan Brunzell , kapellmästare från "Allsång på Skansen", och Martin Landström , musikproducent för amerikanska tv-serier som "Glee" och "American horror story".

Det är en föreställning tagen ur den vildaste av fantasier, med cirkusartister och ett storband som stavas Bohuslän Big Band .

På skärmen syns bilder från Johnsons barndom, från högtalarna hör vi en tidig inspelning. Hon är bara några år gammal och sjunger "Blinka, lilla stjärna". Under de 90 minuter som följer ska vi få höra artisten framföra låtar som har betytt mycket för henne, från idolerna hon lyssnade på i barndomshemmet i Skälderviken.

Från Sinatra till Lauper

Det blir en resa genom årtionden, vi landar bland annat i Frank Sinatra och Nat King Coles 60-tal, Dolly Partons 70-tal och Cindy Laupers 80-tal. Johnson tillägnar sina största stunder till både Parton och Sinatra.

När hon framför ett medley av Dolly Partons största verk skiner hon som mest. Hon kallar Parton för countryns drottning utan att veta att hon börjar röra sig mot samma titel. När hon senare tar oss till Frank Sinatras New York i ett stort glansnummer känns Broadway bara några ynka steg bort.

Jill Johnson besitter en enorm träffsäkerhet. Alltid tar hon i för full hals, aldrig prickar hon fel. "Jag sjöng nog bort knapparna på min klänning", skrattar hon vid ett tillfälle.

Gripande Ross-tolkning

Men hennes förmåga att framföra varje ton med en oerhörd känsla medför ett vackert djup till showen. Inte minst när hon ger sin gripande tolkning av Diana Ross "When you tell me that you love me".

Johnson är i både total kontroll och i perfekt harmoni med sitt 18-mannaband. Bandet är lika eminent som unisont och fulländar hennes varje klang. När de tillsammans avslutar med Dionne Warwicks "Don't make me over" — en låt Johnson tillägnar sina drömmar — får de en lång, stående ovation. Publiken vet nog att det lär dröja länge innan de får uppleva något liknande igen.

Låtlistan

1.Daddy lessons 2.That’s life 3. Love 4. Almost like being in love 5. Mr Bojangles 6. Time after time 7. I will never let you know 8. For once in my life 9. Spinning wheels 10. Jolene 11. Here you come again 12. 9 to 5 13. Fly me to the moon 14. New York, New York 15. I got a thing about you baby 16. Chain of fools 17. Mamas got a brand new bag 18. When you tell me that you love me 19. Don’t you worry ’bout a thing 20. Don’t make me over

