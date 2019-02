Lisa Nilsson är klippt och skuren som showkvinna

1. Få det att fungera 2. Natural woman 3. Himlen runt hörnet 4. Varje gång jag ser dig 5. Rising to the top 6. Säg det igen 7. Bara lite kärlek 8. Herman 9. Den ödmjuka kupletten 10. I have nothing 11. People 12. Kvinnan som är jag

Lisa Nilssons ”Kvinnan som är jag” spelas på Rival fram till 14 april.