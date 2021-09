Veckans spellista: fuzz och finstämd dödsmetall

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Få akter är så underhållande och mångfacetterade som göteborgska Avatar, som nyligen släppte två vitt skilda singlar.

SPELLISTA Fuzzrock, finstämd dödsmetall och allt däremellan. Här finns något för alla hårda smaker.



”THE WELL”

Kryptograf

Bergen-kvartettens svängiga retrorock sköljer bort dina sorger, om så bara för stunden.



”SPIRAL”

Kal-El

Vi fortsätter i Norge, men med fuzzig stonerrock från Kal-El som nyligen har blivit med det majestätiska albumet ”Dark majesty”.



”THESE HORRID THINGS”

Doctor Smoke

Har du någonsin undrat hur Megadeth skulle låta om de lirade doomig rock? Här har du svaret, typ.



”SO DUMB”

Bombus

Titeln på göteborgarnas senaste singel summerar mänskligheten och samtiden med stor precision.



”HURT YOU”

Spiritbox

Den kanadensiska trions frontkvinna Courtney LaPlante kan mycket väl komma att skada dig om du inte spanar in denna låt från kommande debutalbumet ”Eternal blue”.



”FRAGMENTS OF A BITTER MEMORY”

Dying Wish

Blänkande metallisk hardcore som får nackhåren att resa sig.



”BARREN CLOTH MOTHER”

Avatar

Göteborgsaktens tyngsta låt någonsin kom som en blixt från klar himmel. Spana också in ”Going hunting” som släpptes i samma veva.



”BAAL”

Warheim

Göteborgarna fångar mig från första stund. Sköna spår av både dödsmetall och thrash sipprar igenom black metal-aktens blytunga fasad.



”THE EDGE OF EXISTENCE”

Creeping Death

Bandnamnet bedrar. Det här rör sig inte om Metallica-covers utan om orubblig dödsmetall som lämnar stor förödelse efter sig.



”I SAW THE WHEEL”

Spirit Was

New York-musikern Nick Corbos sansade indierock vecklar gradvis ut sig till en hårresande black metal-best.



LYSSNA PÅ SPELLISTAN HÄR!



Följ Aftonbladet Musik på Facebook för full koll på allt inom musik

Publisert: Publicerad: 08 september 2021 kl. 16.45