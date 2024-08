Marilyn Mansons snabba comeback till rampljuset chockar

Sofia Bergström om att göra slut med en tonårsidol

KRÖNIKA Efter anklagelser om sexuella övergrepp av olika slag försvann Marilyn Manson från radarn. Nu är den skandalomsusade metalartisten tillbaka med ny musik.

Comebacken ger en tydlig signal: musikbranschen håller hellre Manson om ryggen än att tro på kvinnorna som beskriver honom som en förövare.

Det är svårt att smälta.

Marilyn Manson var min stora tonårsidol. Mannen som under högstadietiden gav mig mod att gå min egen väg och vars misantropiska metalmusik blev ljuset i slutet av en mörk tunnel.

Min relation till den amerikanska musikern fick sig en rejäl törn i februari 2021 när

skådespelerskan Evan Rachel Wood anklagade Brian Warner – som han egentligen heter – för grooming och sexuella övergrepp. I svallvågorna flöt liknande anklagelser och vittnesmål upp till ytan. Fem kvinnor gick vidare med stämningsansökningar och polisanmälningar.

Med dokumentärserien ”Pheonix rising”, där Woods hävdar att hon under flera års tid

utsattes för våld, våldtäkter, tortyr, hot och trakasserier i händerna på Manson, rann

bägaren över. Jag gjorde slut med min tonårsidol där och då.

I skrivande stund är Manson inte dömd för något. Ett av fallen har lagts ned på grund av att preskriptionstiden har löpt ut och civilrättsliga förlikningar har ägt rum för att undvika

rättegångar. Manson nekar dessutom till samtliga anklagelser och har stämt Wood för förtal.

Det ska också nämnas att ex-flickvännen Ashley Morgan Smithline har dragit tillbaka sitt

vittnesmål och menar att Wood har manipulerat henne.

Det är sannerligen en sörja där bara de inblandade vet som vad som har hänt – eller inte

hänt – bakom stängda dörrar.

Ett vanligt förekommande argument från de som ställer sig på artistens sida är att kvinnorna i fråga är ute efter pengar och berömmelse. För det första har två av kvinnorna varit anonyma genom hela processen. För det andra har förlikningarna resulterat i ersättningar som utgör en bråkdel av skadestånden som ursprungligen har begärts. Att utmana en man med makt och stjärnstatus innebär också att man sätter en måltavla på sin rygg. Kvinnorna som har pekat ut Manson som sin förövare vittnar om att hot, hat och trakasserier har blivit deras nya vardag. Det låter inte särskilt eftersträvansvärt eller ekonomiskt gynnsamt.

Därför har jag svårt att smälta Mansons plötsliga comeback till rampljuset.

Den 2 augusti släppte artisten låten ”As sick as the secrets within” genom skivbolaget

Nuclear Blast. I samma veva tillkännagavs en turné tillsammans med Five Finger Death Punch och Slaughter to Prevail.

Det är som om ingenting har hänt.

Det hela ekar av situationen med Till Lindemann. Just nu är den tyske sångaren på turné med Rammstein, med en rad allvarliga anklagelser i släptåg men ivrigt påhejad av en bransch och fans som har stått vid hans sida från dag ett.

Precis som är fallet med Rammstein känns Marilyn Mansons musikskatt besudlad i skenet av dessa anklagelser. Jag kan omöjligen skaka av mig dem.

Min tonårsidol har trillat av sin höga piedestal och som läget ser ut just nu vägrar jag att

sträcka ut en hjälpande hand. Jag låter honom hellre falla handlöst ner i mörkret, långt

bortom scenernas strålkastarljus.

Musikbranschen kommer ändå att fånga upp honom, så länge han har potential att tjäna

pengar. Det händer gång på gång. Manliga rockstjärnor lyckas alltid svinga sig tillbaka till

rampljuset, utan några större skråmor.