Ny USA-etta för Max Martin – passerar John Lennon

Ariana Grande toppar USA-listan med ”We can't be friends”

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-03-20

share-arrow Dela unsave Spara

Ariana Grande går direkt in på förstaplatsen på USA-listan med sin nya låt ”We can't be friends”

Därmed noteras svenske låtskrivaren Max Martin för sin 27:e listetta i USA – en mer än John Lennon.

Max Martin är nu ensam tvåa bland låtskrivare med flest USA-ettor, bakom Paul McCartney som har skrivit 32 låtar som toppat världens viktigaste topplista, både med Beatles och som soloartist. John Lennon har skrivit 26 listettor, skriver Musikindustrin.

expand-left helskärm Den svenska hitfabriken Max Martin fortsätter att leverera. Arkivbild.

Det är i dagarna 25 år sedan Max Martin blev USA-etta för första gången, när Britney Spears nådde förstaplatsen med ”Hit me baby one more time”.

Även svenske låtskrivaren Ilya Salmanzadeh har varit med och jobbat på Ariana Grandes nya hitlåt. Det är hans tredje listetta i USA. De båda svenskarna har även jobbat med superstjärnans nya skiva, som toppar albumlistan i USA. Elva av de 13 låtarna på plattan är skrivna av svenskduon.